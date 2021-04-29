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陸「反食品浪費法」通過 大胃王吃播最高罰40萬
為解決餐飲浪費問題，大陸今（29）日表決通過反食品浪費法，自公布之日起施行。弘揚傳統美德、保障糧食安全，防止食品浪費從此有法可依，誘導誤導消費者超量點餐最高罰人民幣1萬元（約新台幣4.3萬元）。
新華網報導，第13屆大陸全國人大常委會第28次會議今日表決通過反食品浪費法。其中包括，公務活動用餐不得超過規定標準、可獎勵「光盤行動」消費者、點餐浪費可收廚餘垃圾處理費。
在罰款部份，食品生產經營者嚴重浪費，最高罰人民幣5萬（約新台幣21.5萬元）。製作發布傳播暴飲暴食影音（大胃王吃播）節目，最高罰人民幣10萬（約新台幣40.3萬元）。誘導誤導消費者超量點餐最高罰人民幣1萬（約新台幣4.3萬元）。
新華網指出，未來餐廳菜單不提示菜量規格，問服務員也含糊其詞；點的菜超量了，商家也不提醒甚至故意誤導消費者等餐飲業過去普遍存在的「套路」，最高可處以人民1萬元罰款。
數據顯示，大陸每年僅城市餐飲浪費就超過170億公斤。餐館常可見一桌子菜沒吃幾口就倒掉的現象。
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