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無懼美打壓 中興通訊第一季淨利大增1.8倍

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
中興通訊。美聯社
中興通訊。美聯社

中興通訊28日發布的今年一季報顯示，公司第一季營收為人民幣262.4億元，年增22.1%；淨利21.8億元，年增179.7%。亮眼的財報顯示，中興通訊在經歷美國打壓後，正在持續復甦。

美國聯邦傳播委員會（FCC）3月中旬認定中興通訊等五家大陸企業，對美國構成國家安全威脅。

中興通訊財報顯示，2020年營收為人民幣1,014.5億元，年增11.8%；淨利42.6億元，年減17.3%。

但中興通訊今年第一季毛利率已達35.4%，較2020年第四季提升5.2個百分點，自2020年第三季開始，毛利率每季持續改善。

季報顯示，中興通訊第一季的大陸國內和國際市場、三大業務（營運商網路、政企業務、消費者業務）營收均比去年同期有所增長。

受新冠疫情影響，中興通訊2020年1至3月三項費用（研發、銷售、管理費用）均處於較低水準；今年1至3月三項費用恢復投入，比去年同期有所增長。中興通訊稱，預計後續三項費用的年增率將減緩，全年維持相對合理的費用水準。

在現金流方面，中興通訊1至3月經營活動產生的現金流量淨額為人民幣23.9億元，年增541.4%，自2018年第四季開始，已連續10季經營活動產生的現金流量淨額為正。在負債方面，公司截至3月底的資產負債率為68.8%，較2020年底的69.4%，下降0.6個百分點。

中興通訊表示，今年是公司從發展期邁向超越期的關鍵一年，將積極參與全球5G建設，並把握5G等新基建賦與千行百業數位化轉型的機會，同時還將持續致力於包括智慧手機在內的消費者業務，實現有品質的增長。

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