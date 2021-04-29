人民幣中間價升138點 創近2月高
人民幣兌美元中間價今（29）日報6.4715兑1美元，較上日6.4853元，升138點或0.21%，創近兩個月高。
新浪財經報導，分析認為，復甦仍是當前全球經濟主基調。面對複雜的形勢，金融市場波動幅度可能加大，人民幣匯率將從「升起來」轉向「擺起來」震盪走勢。
從疫情角度來看，依照目前美國的接種速度，距離全體免疫的目標已經非常近。此外，經濟持續復甦，寬鬆貨幣政策暫不退出，積極財政政策加碼，都預示著美國今年的經濟增長將為非常強勁。
大陸雖然延續復甦態勢，不過經濟邊際改善的力度有所放緩，房地產行業今年壓力較大，全球復甦大背景下如去年一般的出口盛況今年也較難為維繼，而消費尚未成為經濟強心針，今年的財政刺激力度、貨幣寬鬆程度均不及去年，經濟增長動能並未十分強勁。
IMF在今年4月6日的世界經濟展望報告中稱，將大陸今年的GDP增速預期上調0.3個百分點至8.4%，同時將美國今年的GDP增速上調1.3個百分點至6.4%，可以看出中美經濟邊際改善程度對比明顯。
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