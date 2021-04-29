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大陸太空站「天和核心艙」將於今日發射

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸太空站「天和核心艙」即將發射。環球網
大陸太空站「天和核心艙」即將發射。環球網

根據中國載人航天工程辦公室消息，大陸長征五號B遙二運載火箭已完成推進劑加注，計劃於今日中午11時許發射太空站天和核心艙。

據澎湃新聞，太空站核心艙「天和」將在海南文昌航天發射場發射升空。這是大陸自上世紀90年代開始啟動的中國載人航天工程以來，規劃的「三步走」戰略的第三步：建造載人太空站，解決有較大規模的、長期有人照料的太空應用問題。

據公開資料，大陸航太發展三步走，包括：第一步是發射無人和載人太空船，將太空人安全地送入近地軌道，進行對地觀測和科學實驗，並使太空人安全返回地面。隨著大陸第一名太空人楊利偉於2003年10月16日安全返回，大陸航太工程的歷史性突破、即第一步的任務已經完成。

第二步是繼續突破載人航太的基本技術：多人多天飛行、太空人出艙在太空行走、完成太空船與太空站的交會對接。在突破這些技術的基礎上，發射短期有人照料的太空實驗室，建成完整配套的太空工程系統。發射神舟六號，即標誌著大陸開始實施載人航太工程的第二步計劃。2019年7月19日由大陸自主研發的天宮二號太空實驗室，完成任務返回地球指定位置，第二步任務已經完成

第三步，建立永久性的太空實驗室，建成中國的太空工程系統，太空人和科學家可以來往於地球與太空站，進行規模比較大的太空科學試驗。中國載人航太三步走計劃完成後，太空人和科學家在太空的實驗活動將會實現經常化，為大陸和平利用太空和開發太空資源打下堅實基礎。

太空人 火箭

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