工業綠色化 大陸加快推進低碳排放

大陸工信部28日披露，一季度，中國大陸低碳、智能產品產量高速增長，新能源汽車、集成電路等產品產量分別增長3.1倍和62.1%。製造業綠色化轉型加快推進，一季度規模以上工業單位增加值能耗加快。

新華社報導，工業是能源消耗和二氧化碳排放的主要領域，工業綠色低碳改造，是做好碳達峰、碳中和工作的關鍵。近年來，中國大陸加快推進工業綠色發展，分布式儲能、需求側能源管理、大數據精準用能等一系列舉措在大陸各地推出。

今年2月，大陸國網衢州供電公司推動有關部門探索建立「新能源+儲能」模式。不久前，衢州上余65兆峰瓦地面光伏電站儲能項目通過評審，正式按發電裝機容量的10%配置儲能。合理優化風電、光伏、電儲能配比實踐正在展開。

天眼查數據顯示，中國大陸目前有32.5萬家光伏相關企業，有超過1.7萬家儲能相關企業，2020年新增2700多家儲能相關企業。

大陸工信部新聞發言人黃利斌表示，今年中國大陸將編制重點行業碳達峰實施路線圖，加快指導和規範企業降低碳排放。