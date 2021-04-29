大陸汽車製造業 一季度利潤增長

中國汽車工業協會27日披露，2021年一季度，受同期基數較低影響，中國大陸汽車製造業實現利潤同比呈大幅增長，增速比1-2月有所回落。

中新社報導，一季度，中國大陸汽車製造業累計實現利潤1320.8億元（人民幣，下同），同比增長8.4倍，明顯高於同期規模以上工業企業增速，占規模以上工業企業實現利潤總額的7.2%。

與此同時，2021年第一季度，中國大陸汽車製造業完成營業收入同比繼續保持快速增長，達到21162.7億元，同比增長71.5%，增速高於同期規模以上工業企業32.8個百分點，占規模以上工業企業營業收入總額的7.7%。 一季度，中國大陸汽車製造業營業成本達到18018.9億元，同比增長69.4%，增速高於同期規模以上工業企業32.9個百分點，占規模以上工業企業營業成本總額的7.9%。

中國汽車工業協會稱，根據中國大陸汽車行業內11家重點企業上報的數據整理顯示，2021年4月上中旬，11家重點企業汽車生產完成107.5萬輛，同比下降3.1%。其中，乘用車生產完成85.7萬輛，同比下降1.1%；商用車生產完成21.8萬輛，同比下降10.3%。