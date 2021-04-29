中國台灣網 籌建5G融媒體實驗室

中國台灣網今舉行「海峽兩岸5G融媒體應運實驗室籌建簽約儀式」。記者呂佳蓉／攝影 中國台灣網昨舉行「海峽兩岸5G融媒體應運實驗室籌建簽約儀式」。中國台灣網副總經理張娜致詞時說，這是為在大陸台青更好借助大陸電商發展機遇，而籌備成立，也是落實為台商台青辦實事的實際舉措。

28日下午，海峽兩岸5G融媒體應用實驗室籌建簽約儀式在北京舉行。北京大學互聯網發展研究中心、中國傳媒大學新媒體研究院、中國聯通北京產業互聯網運營中心與中國台灣網共同簽訂籌建協定，將為實驗室功能開發提供理論和互聯網技術支援。天津市台辦還與中國台灣網簽署了專案入駐合作協定。

北京市台辦、天津市台辦、兩岸企業家峰會秘書處、大陸全國台企聯、兩岸及港澳媒體和互聯網公司等機構人士，與兩岸青年代表50多人參加了簽約儀式。

北京大學新媒體研究院副院長、互聯網發展研究中心主任田麗受訪時說，台企在大陸的發展根植於大陸改革開放初期，但隨著大陸產業分工體系改變，在數字化的過程中有了新的產業布局，台企沒有跟上就會出現很大問題。在時代變革中，大陸的消費升級與轉型之下，台企沒有跟上大陸的節奏。

對於海峽兩岸5G融媒體應運實驗室能解決甚麼問題？田麗表示有三：一是領導規範化發展，電商是一塊熱土，但也存在行業亂象，希望藉由這個實驗室發揮引領與規範作用；二是輔導與培育，在兩岸直播發展過程中，除了注重主播培養，產業鏈需要力量推動，可以讓更多組織，如高校與各行各業推行。

最後是為了兩岸交流。田麗表示，經濟是根本，兩岸的青年與企業家都希望恢復交往，這也是為以後長期合作發展奠定基礎。而實驗室成立的目的是，培育新模式、解決新問題。

與會的台青劉博儀說，中國台灣網此次活動邀請了三位資深的業內老師，為想要在大陸的電商新產業就業創業的台青提供培訓學習的機會和平台，讓台青瞭解到大陸電商產業的現況，熟悉網店創業運營流程，並且實際上手操作，嘗試帶貨直播。

他說，這些難能可貴的經驗化成了未來的養料，相信未來更多的台青在大陸發展可有無限可能。