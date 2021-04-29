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廣州打炒房 展開3個月整治行動

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
房地產熱度高，廣州啟動為期三個月的房地產市場秩序整治行動，嚴打哄抬房價。圖為太原市民在房地產售樓部挑選商品房戶型。（中新社資料照）
房地產熱度高，廣州啟動為期三個月的房地產市場秩序整治行動，嚴打哄抬房價。圖為太原市民在房地產售樓部挑選商品房戶型。（中新社資料照）

廣州市住房和城鄉建設局28日召開房地產仲介服務機構公開承諾活動暨政策宣講會議，4月中旬至7月中旬，將在全市開展為期三個月的房地產市場秩序專項聯合整治行動，嚴厲打擊房地產開發企業和仲介機構無證銷售、哄抬房價、虛假銷售和18項重點整治行為。

中新社報導，這次專項聯合整治行動將大力整頓和規範房地產市場秩序，加快完善事中事後監管體系，健全房地產市場監管聯動機制，嚴肅查處房地產開發企業和仲介機構、租賃企業違法違規行為，深入推進房地產領域掃黑除惡專項鬥爭，有效防範房地產企業非法集資風險，營造主體誠信、行為規範、監管有力、公平競爭的房地產市場環境。

會議還通報了廣州市2020年度房地產仲介行業存在的突出問題和典型案例，和今年以來對全市房地產仲介亂象查處情況。

廣州全市約180家房地產仲介服務機構代表參加會議。在會議現場，廣州市房地產仲介機構代表現場簽署「誠信服務合法經營共同維護市場秩序」的承諾書。

會議還提出維護市場秩序具體要求，一是精準施策，堅決落實「房住不炒」，著力穩地價、穩房價、穩預期；二是市區聯動，形成合力，維護房地產仲介市場有序發展，利用「網格化」管理模式加強對屬地房地產仲介機構的引導、監督和管理，加大對違法違規行為的處罰力度；三是加強行業自律，提升服務水準，時刻保持「法律紅線不能碰、法律空子不能鑽」的清醒意識，改善房地產仲介行業整體形象。

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