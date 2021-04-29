聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞行報告預測 陸經濟增速8.1%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

亞洲開發銀行最新報告稱，在全球經濟穩健復甦和新冠疫苗研發取得早期進展的支撐下，亞太地區發展中經濟體的經濟增長今年將反彈至7.3%，中國大陸經濟增速由上一次預測的7.7%調高至8.1%。

中新社報導，亞洲開發銀行28日發布的「2021年亞洲發展展望」報告指出，亞太地區大多數發展中經濟體將在2021年實現穩健增長。分地區看，亞行預計2021年東亞地區GDP將增長7.4%；中亞經濟體預計平均增長3.4%；依賴貿易的東南亞經濟體也將復甦，預計增長4.4%；太平洋經濟體仍受到全球旅遊限制和旅遊業低迷的影響，預計2021年將小幅增長1.4%。

南亞地區2021年經濟增速相對較快，該地區在2020年經濟收縮6.0%之後，預計2021年經濟增長將反彈至9.5%。其中，印度經濟預計將在2021財年（截至2022年3月31日）實現11.0%的增長。然而，最近印度新冠疫情確診病例的激增，可能會危及其經濟增長前景。

亞行指出，隨著全球經濟活動的復甦，亞太地區發展中經濟體的增長勢頭也正在增強，但疫情的不確定性仍對經濟復甦構成了威脅，各經濟體疫情嚴重程度、疫苗推廣速度，以及它們從全球經濟復甦中受益的程度，將影響該地區不同經濟體的經濟復甦軌跡。

此外，日益加劇的地緣政治緊張局勢、生產瓶頸、金融狀況趨緊導致的金融動蕩等因素亦不容忽視。

疫情 新冠疫苗

延伸閱讀

近乎無法地帶！一線記者又遇害 揭非洲薩赫勒之凶險

印度每日2000死…公園變火化場 富豪、明星搭機出逃挨批

中製氧機抵印度 莫迪不買帳？「同天印日通話談抗中」

中美接連伸援手 美媒：印度疫情惡化成外交新戰場

相關新聞

陸查螞蟻IPO審批 馬雲禁出境

外傳大陸當局正在調查螞蟻集團去年上市計畫為何能快速獲得批准。這波調查著重在阿里巴巴創辦人馬雲與重要官員的關係，而在調查結...

深圳5年發展藍圖 GDP將達4兆人民幣

中共深圳市第七次代表大會27日開幕，規劃未來五年發展藍圖，5年後深圳GDP將達4兆元（人民幣，下同），居民人均可支配收入...

大陸汽車製造業 一季度利潤增長

中國汽車工業協會27日披露，2021年一季度，受同期基數較低影響，中國大陸汽車製造業實現利潤同比呈大幅增長，增速比1-2...

工業綠色化 大陸加快推進低碳排放

大陸工信部28日披露，一季度，中國大陸低碳、智能產品產量高速增長，新能源汽車、集成電路等產品產量分別增長3.1倍和62....

中國台灣網 籌建5G融媒體實驗室

中國台灣網昨舉行「海峽兩岸5G融媒體應運實驗室籌建簽約儀式」。中國台灣網副總經理張娜致詞時說，這是為在大陸台青更好借助大...

大陸首季GDP 8省份已破兆人民幣

大陸31個省份近日均已披露今年一季度GDP（地區生產總值）資料。從GDP增速來看，湖北（58.30%）、海南（19.80...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。