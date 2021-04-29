亞行報告預測 陸經濟增速8.1%

亞洲開發銀行最新報告稱，在全球經濟穩健復甦和新冠疫苗研發取得早期進展的支撐下，亞太地區發展中經濟體的經濟增長今年將反彈至7.3%，中國大陸經濟增速由上一次預測的7.7%調高至8.1%。

中新社報導，亞洲開發銀行28日發布的「2021年亞洲發展展望」報告指出，亞太地區大多數發展中經濟體將在2021年實現穩健增長。分地區看，亞行預計2021年東亞地區GDP將增長7.4%；中亞經濟體預計平均增長3.4%；依賴貿易的東南亞經濟體也將復甦，預計增長4.4%；太平洋經濟體仍受到全球旅遊限制和旅遊業低迷的影響，預計2021年將小幅增長1.4%。

南亞地區2021年經濟增速相對較快，該地區在2020年經濟收縮6.0%之後，預計2021年經濟增長將反彈至9.5%。其中，印度經濟預計將在2021財年（截至2022年3月31日）實現11.0%的增長。然而，最近印度新冠疫情確診病例的激增，可能會危及其經濟增長前景。

亞行指出，隨著全球經濟活動的復甦，亞太地區發展中經濟體的增長勢頭也正在增強，但疫情的不確定性仍對經濟復甦構成了威脅，各經濟體疫情嚴重程度、疫苗推廣速度，以及它們從全球經濟復甦中受益的程度，將影響該地區不同經濟體的經濟復甦軌跡。

此外，日益加劇的地緣政治緊張局勢、生產瓶頸、金融狀況趨緊導致的金融動蕩等因素亦不容忽視。