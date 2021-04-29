大陸首季GDP 8省份已破兆人民幣

大陸31個省份近日均已披露今年一季度GDP（地區生產總值）資料。從GDP增速來看，湖北（58.30%）、海南（19.80%）、浙江（19.50%）、江蘇（19.20%）、安徽（18.70%）、廣東（18.60%）、江西（18.40%）、重慶（18.40%）等共8個省份，跑贏全大陸18.3%的增速水準。

澎湃新聞報導，從GDP總量來看，廣東（27117.96億元）、江蘇（25878.38億元）、山東（18055.5億元）、浙江（16347億元）、河南（13306.65億元）、四川（11859.24億元）、福建（10750.60億元）、湖南（10223.99億元）8省份的GDP總量均已突破兆元。

其中廣東、江蘇突破2兆元，福建、湖南兩省一季度GDP總量首次突破兆元。湖北今年一季度全省地區生產總值為9872.67億元。

據湖北省統計局官網消息，一季度湖北經濟增速居中國大陸第一位，比全大陸平均水準高40個百分點。同比的大幅增長是經濟因素、政策因素和基數效應共同作用的結果，湖北省經濟仍處於恢復進程中。

對海南今年一季度的GDP增速成績，海南省統計局核算處處長蔡智芬分析稱，一季度，海南第三產業（服務業）增加值同比增長25.5%，高於GDP增速5.7個百分點，拉動GDP增長15.6個百分點，是支撐海南全省經濟加快恢復增長的主因。

此外，蔡智芬還提到，隨著自貿港政策措施加快落地，促進海南省批發零售業快速增長。一季度，海南全省批發零售業實現增加值169.51億元，同比增長64.2%，兩年平均增長16.9%，拉動GDP增長5.9個百分點。其中，海南省7家離島免稅購物店商品銷售額同比增長4.1倍，拉動GDP增長2個百分點左右。