國台辦批阻擋兩岸往來 陸委會：已逐步放寬

大陸國台辦發言人馬曉光28日上午呼籲「民進黨當局」停止借疫情進行政治操弄，盡快全面取消阻礙兩岸民眾往來的限制措施。陸委會28日晚間回應稱，已經陸續放寬陸籍配偶、陸生等來台，以及中國大陸人士來台商務履約，並強調兩岸恢復正常健康有序交流，一向正面看待。

馬曉光28日在大陸國台辦記者會上表示，「一段時間以來，民進黨當局雖然口頭上聲稱兩岸需要善意諒解，恢復交流，實際上卻不斷以各種藉口、透過各種方式阻撓限制兩岸人員往來，恐嚇處罰參與兩岸交流的台灣同胞，圖謀阻斷台胞台青分享大陸發展機遇、獲得自身更好發展之路，請問這是善意嗎？」

馬曉光說，民進黨當局要做的是，停止借疫情進行政治操弄，盡快全面取消阻礙兩岸民眾往來的限制措施。

對此，陸委會28日晚間以書面回應表示，在去年2月6日暫停中國大陸人士來台，後續配合整體防疫政策，已經陸續放寬陸籍配偶、未成年子女、陸生等人員來台；今年3月18日，政府宣布調整放寬中國大陸人士來台商務履約、跨國企業內部調動人員之境管措施。

陸委會強調，對於疫情受到控制後，兩岸恢復正常健康有序交流，一向正面看待。政府將在兼顧防疫與逐步推動兩岸交流方面，配合中央流行疫情指揮中心對疫情的科學判斷、國際間疫情發展、國內防疫量能以及兩岸互動情勢發展等因素，檢討恢復兩岸人員及運輸往來，循序逐步進行調整。

陸委會還強調，政府支持兩岸新聞媒體正常交流的立場從未改變，目前基於整體防疫管控需要，暫時停止中國大陸專業人士入境，本會將配合整體防疫政策，針對來台接替的陸媒駐點記者申請案件，持續與文化部提供相關協助，在本於分流分眾、井然有序原則下，進行個案審查，並做出妥適安排。