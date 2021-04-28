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傳OPPO也要做電動車？ 回應藏玄機

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
繼華為、小米後，OPPO傳出加入電動車行列，已經在籌備工作。百度圖庫
繼華為、小米後，OPPO傳出加入電動車行列，已經在籌備工作。百度圖庫

電動車趨勢無法擋，多家手機生產商宣布跨界投入車市。繼華為、小米後，OPPO傳出加入電動車行列，已經在籌備工作。OPPO創辦人陳明永最近曾與寧德時代大陸乘用車事業部總裁會面。OPPO今（28）回應，車聯網技術專利累積豐厚。

新浪財經報導，OPPO回應，表示目前在車聯網相關技術專利已經累計超過3000項，其中包含車輛通訊、影像處理，以及車載充電相關技術。

不過，包含此次對外回應說明，OPPO並未正面說明是否決定投入造車，僅說明本身已經具有相關技術能力與專利資產，相較與OPPO有淵源關系的vivo已經提出Jovi InCar的車載平台品牌，讓手機能與車輛進一步連動，顯然尚未決定是否跨入車輛產品發展。

實際上，陳明永在去年的OPPO未來科技大會上就曾提及造車話題，當時表示若現有車廠未來10年都無法做出一台改變市場的汽車，屆時OPPO可能就會加入造車行列。

以目前OPPO在車輛相關應用發展，主要還是將旗下VOOC閃充技術帶到車輛使用，借此讓手機充電效率提升。而從目前OPPO提及技術專利項目來看，多半還是從手機技術移轉而來，若要應用在車輛上，還需要進一步精進。

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