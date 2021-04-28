大陸央行操作逆回購 今年已連80個工作日

截至28日，年內中國人民銀行（大陸央行）已連續80個工作日操作逆回購，專家認為五一假期前，資金面收緊可能性不大，人行或將繼續保持當前操作節奏和力度。

人行28日在公開市場進行人民幣100億元7天期逆回購操作。因有100億元逆回購到期，因此為零投放、零回籠。人行在本月內已連續20個工作日進行100億元逆回購操作，利率始終保持2.2%不變。

從今年以來的情況來看，截至目前，人行已連續80個工作日操作逆回購。總體來看，4月資金面整體表現平穩，保持相對寬鬆的局面。

證券日報引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，從月底的流動性來看，五一假期臨近，今年民眾出遊及消費活動將顯著增加，銀行取現需求或存在一定壓力。但綜合考慮財政收支、債券發行等影響因素，節前市場資金面轉向明顯收緊的可能性不大，人行或將繼續保持當前操作節奏和力度。

中國銀行研究院研究員范若瀅認為，進入5月之後，專項債發行規模有望放量，屆時人行有可能透過逆回購+MLF（中期借貸便利）的組合，階段性加大市場流動性注入，對沖政府債券發行對市場資金面帶來的收緊效應。

中信證券研究所副所長明明表示，5月可能面臨人民幣1兆元規模的流動性缺口，相較4月的4,900億元有明顯增加，在此背景下，資金面的平穩依賴人行的對沖操作。

明明認為，從近期通膨形勢的發展、監管表態以及人行縮量續做MLF的信號來看，人行可能會透過邊際收緊銀行間流動性作為首要方式來因應通膨壓力，資金利率可能會在地方債發行、繳稅、同業存單到期壓力加大等因素的影響下出現微調。