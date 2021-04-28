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上海復旦大學與匈牙利簽協議 將在布達佩斯設分校

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
匈牙利政府與上海復旦大學27日簽訂協議，將在布達佩斯成立可容納6千名學生的分校。（圖／取自大陸自媒體）
匈牙利政府與上海復旦大學27日簽訂協議，將在布達佩斯成立可容納6千名學生的分校。（圖／取自大陸自媒體）

匈牙利政府與上海復旦大學27日簽訂協議，將在匈牙利首都布達佩斯成立可容納6千名學生的分校，這為復旦在歐盟立足開闢了道路。協議稱，雙方樂見復旦大學匈牙利分校的研究機構可能吸引大量中國大型企業進駐匈牙利，以及因此而可能建立的研發中心。

路透報導，此舉是匈牙利「對東方開放」外交政策的一部分，其中包括與中國建立密切關係。中國正在建設一條連接布達佩斯和塞爾維亞首都貝爾格萊德的主要鐵路線路，這是中國目的在為中資企業打開外國新市場的「一帶一路」倡議一部分。

這份協議顯示，匈牙利將透過一個信託基金會向復旦大學匈牙利分校提供土地、一處可投入使用的校園和其他設施。

文件指出，雙方樂見復旦大學匈牙利分校的研究機構可能吸引大量中國大型企業進駐匈牙利，以及因此而可能建立的研發中心，這些可能會帶動大量開發投資，進而對匈牙利經濟發揮實質性的刺激效應。

匈牙利 復旦大學 一帶一路

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