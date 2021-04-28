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陸三大電信業者 第一季日賺逾16億

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸三大電信業者第一季業績全數出爐。圖：中新經緯
大陸三大電信業者第一季業績全數出爐。圖：中新經緯

中國電信28日發布一季報，至此，大陸三大電信業者第一季業績全數出爐，據測算，第一季三大電信業者商淨利共計人民幣343.84億元，平均日賺約3.82億元（約新台幣16.4億元）。

中新經緯報導，數據顯示，中國移動第一季營收為人民幣1,984億元，年增9.5%。淨利241億元，年增2.3%。

中國電信營收為人民幣1,068.73億元，年增12.7%。淨利64.41億元，年增10.6%。

中國聯通營收為人民幣822.72億元，年增11.4%。淨利38.43億元，年增21.4%。

據統計，三大電信業者今年第一季合計營收約人民幣3,875.45億元，淨利343.84億元，平均日賺約3.82億元。相較2020年，三大業者日賺淨利年增約7%。

值得注意的是，中國移動第一季客戶總數為9.4億戶，比2020年底減少232萬戶。2020年全年中國移動用戶數減少426萬戶。中國移動5G套餐第一季用戶數為1.89億戶，增加1,300萬戶。

深度科技研究院院長張孝榮指出，2020年中國大陸的客戶總數達到歷史高峰，然而中國移動的用戶卻一直在流失。原因大致有三：一是用戶總量到達天花板，二是5G網路產生分流，三是攜號轉網開通後，用戶轉移。

張孝榮強調，用戶不斷流失，為業者敲響警鐘，中國移動已到必須改革的關鍵時刻，要鞏固自己用戶量，要從根源上找原因，狠下功夫提高用戶滿意度。

但他也認為，三大電信業者基本面比較穩定，維持同步發展的格局，隨著經濟復甦，業績增速也開始恢復。其中，中國移動賺錢能力依然最強，營收約占三家總量的一半，淨利占三家總量的七成，基數增速最低，整體格局與過去相比變化不大。

張孝榮還稱，三大業者未來共同面臨成本增長的挑戰。隨著5G使用者增多，5G網路用電成本也將大幅攀升。在未來一段時間內，如何讓成本與營收之間平衡，已經成為考驗三大業者的新課題。

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