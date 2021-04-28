「XX分鐘看電影」要沒了？中國大陸出手打擊短片侵權

大陸出手打擊短片侵權。大陸國家電影局表示，對於目前「XX分鐘看電影」的短片侵權盜版問題，配合大陸國家版權局繼續加大對短片侵犯電影版權行為的打擊力度，堅決整治短片平台及自媒體、公眾帳號生產營運者未經授權複製、剪輯、傳播他人電影作品的侵權行為。

據大陸國家電影局網站消息指出，近日，針對部分影視行業協會、影視公司和演員等倡議的抵制短片侵權問題，大陸國家電影局相關負責人表示，保護電影版權是維護電影產業健康良性發展、激發創新創作活力、推動電影高品質發展的重要基礎。

大陸國家電影局一貫高度重視電影版權保護工作，近年來會同公安、版權等部門，持續打擊電影盜錄、盜播等違法犯罪行為，將電影作品納入版權保護預警名單，推動各類網路服務商採取有效措施，提前防範、及時處理侵權盜版行為。

大陸國家電影局支持電影著作權集體管理組織加強自身建設，依法開展電影作品著作權集體管理，鼓勵與院線電影版權保護聯盟等共同開展電影版權維權，一方面維護電影版權權利人的合法權利，一方面便利使用人合法使用。

大陸國家電影局倡導各網路平台及自媒體、公眾帳號生產營運者，積極履行版權保護法律義務，合法使用電影版權，未經授權不得複製、剪輯、傳播他人電影作品，加強自查和清理，提升電影版權投訴處理實效，更好地發揮短片在電影宣傳、評論、研究等方面的積極作用。