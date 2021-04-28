陸：在陸台胞踴躍接種大陸疫苗

大陸國台辦發言人馬曉光28日表示，在大陸居住台灣同胞的疫苗接種工作啟動後，各地台胞積極響應，踴躍報名，按自願原則和同等待遇進行接種。比如，截至27日，北京市、浙江省已接種疫苗台胞分別為1836人次、1072人次，上海市台胞已接種疫苗3385劑次。

馬曉光在國台辦例行記者會上指出，據初步了解和不完全統計，僅剛開始2天時間，廣州市、深圳市自願報名接種台胞就分別超過350人、130人；截至25日，福建省已接種疫苗台胞1807人次；截至26日，江蘇省已接種疫苗台胞4906人次；截至27日，北京市、浙江省已接種疫苗台胞分別為1836人次、1072人次，上海市台胞已接種疫苗3385劑次。

馬曉光說，隨著大陸各地接種範圍擴大、接種工作的深入，會有更多台胞自願接種。

而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中26日改口稱要展開「疫苗護照」試辦計畫，完整接種疫苗兩劑後，居家檢疫天數將縮短到7天，而接種大陸疫苗也在範圍內。對此，馬曉光表示，希望看到在疫情防控常態化情況下，隨著疫苗接種不斷推進，包括在大陸居住台胞接種疫苗不斷推進，兩岸人員往來能夠逐步恢復正常。

他強調，疫情發生以來，大陸為確保兩岸民眾生命健康福祉而採取的科學和必要的入境防範措施，「與民進黨當局採取的包括禁止大陸居民赴台等一系列歧視性、政治性限制措施，是有根本區別的。」，民進黨當局應該盡快取消不合理限制，讓兩岸人員往來能夠逐步恢復正常。

此外，有媒體追問，現在兩岸民眾都在接種疫苗，大陸是否會承認台灣民眾在台接種的疫苗？馬曉光回應，「這是一個科學的事情，需要經過科學評估。」