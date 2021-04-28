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蘇稱台對陸投資比重大幅降至33% 國台辦：聽聽就好

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片

行政院長蘇貞昌稱，台灣對大陸投資占整個對外投資的比重，從2010年曾高達84%，去年已大幅降低到33%。大陸國台辦發言人馬曉光28日回應，「對於民進黨當局某些政客宣稱的所謂『數據』，由於含有特別的政治動機和內宣考慮，大家聽聽就好」，當前台商台企在大陸投資、發展保持穩定增長勢頭。

蘇貞昌表示，過去台灣嚴重產業外移，且過度集中在大陸，但經過這幾年調整，台灣對大陸投資占整體對外投資比重，在2010年雖高達84%，到去年已大幅降低到33%，這就是符合經濟學，「不要把雞蛋放在同一個籃子裡」。

他說，政府在美中貿易衝突時，推動投資台灣3大方案，現在回台投資金額突破新台幣1.2兆元，生產與就業機會全都留在台灣，這對台灣最有利，而台灣在全球產業鏈的地位提升，也使得產品可以出口更多，包含到大陸，這反映各國迫切需要台灣的產品。

對此，馬曉光在國台辦舉行的例行記者會上表示，「對於民進黨當局某些政客宣稱的所謂『數據」，由於含有特別的政治動機和內宣考慮，大家聽聽就好。」實際上，當前台商台企在大陸投資、發展保持穩定增長勢頭。

大陸商務部統計，今年第一季，大陸新設台資企業1195家，較去年同期增長33.4%；實際利用台資3.3億美元，較去年同期增長29.9%。加上經第三地轉投資，大陸新設台資企業1214家，增長32.4%；實際利用台資9.1億美元，增長80.7%。

馬曉光指出，大陸具有雄厚的物質基礎、巨大的市場體量、豐富的人力資源和世界上規模最大、門類最全、配套最完備的工業體系。「十四五」規劃為台商台企融入大陸新發展格局、參與「一帶一路」建設和國家區域協調發展戰略，帶來嶄新機遇和更廣闊發展空間。一如既往地歡迎、支持台胞台企到大陸發展，將持續完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，為台胞台企營造更好的發展環境，大陸過去是、現在是、將來仍會是台胞台企投資興業的最佳選擇。

馬曉光 台商 民進黨

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