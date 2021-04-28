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邱太三拋「善意諒解」 國台辦：阻撓兩岸往來是善意？

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
陸委會稱兩岸雙方需要心態上的諒解，而恢復健康有序交流是首要任務。大陸國台辦發言人馬曉光28日對此提出質疑。（圖／取自人民網）
陸委會稱兩岸雙方需要心態上的諒解，而恢復健康有序交流是首要任務。大陸國台辦發言人馬曉光28日對此提出質疑。（圖／取自人民網）

陸委會稱兩岸雙方需要心態上的諒解，而恢復健康有序交流是首要任務，一再歸責台灣只會誤判形勢、徒增對立。大陸國台辦發言人馬曉光28日反問：「民進黨當局雖聲稱兩岸需要善意諒解，恢復交流，實際上卻不斷以各種藉口、透過各種方式阻撓限制兩岸人員往來，恐嚇處罰參與兩岸交流的台灣同胞，請問這是善意嗎？」

陸委會主委邱太三近日表示，兩岸需要心態上的諒解，只要善意諒解，大家就能務實處理後續的事情。陸委會副主委邱垂正則表示「國台辦一再歸責我方只會誤判情勢徒增對立。」

馬曉光28日在國台辦記者會上回應說：「一段時間以來，民進黨當局雖然口頭上聲稱兩岸需要善意諒解，恢復交流，實際上卻不斷以各種藉口、透過各種方式阻撓限制兩岸人員往來，恐嚇處罰參與兩岸交流的台灣同胞，圖謀阻斷台胞台青分享大陸發展機遇、獲得自身更好發展之路，請問這是善意嗎？」

他又說：「疫情發生以來，民進黨當局單方面禁止大陸居民赴台，關閉金門、馬祖與福建的『小三通』，大面積取消兩岸直航航點，許多兩岸婚姻家庭的子女和大陸配偶受到歧視性待遇，大陸駐台機構和企業人員至今不能輪換，請問這是善意嗎？」

馬曉光說，民進黨當局要做的是，停止借疫情進行政治操弄，盡快全面取消阻礙兩岸民眾往來的限制措施。

他指出，兩岸關係的癥結和解方非常清楚，「民進黨當局首先應誠實面對體現一個中國原則的『九二共識』這個『試金石』。這是兩岸關係中的大是大非問題，是繞不開的。民進黨當局不斷製造兩岸對立對抗，勾連外部勢力謀『獨』挑釁，企圖靠編造所謂『善意』，欺世惑眾，推過諉責，不可能走得通。」

此外，針對「小三通」開放，馬曉光表示，「眾所周知，『小三通』是民進黨當局單方面中斷的」，希望他們能夠傾聽金門鄉親的呼籲，如果真有誠意和善意的話，就應該在恢復「小三通」上拿出實際措施。

民進黨 馬曉光 小三通

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