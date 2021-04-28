「熟蛋返生孵小雞」大陸奇葩論文作者道歉：是朋友代寫

4月27日晚，大陸「熟蛋返生孵小雞」論文作者——鄭州市春霖職業培訓學校校長郭某（郭萍）主動聯繫陸媒，她表示，論文是朋友代寫，要為她的草率向公眾道歉。

據澎湃新聞，郭表示，這篇發表於2020年6月的論文並不是由她自己親自完成，而是由朋友代筆。

她宣稱，因為她之前也發表過一些東西，所以經常會有人打電話，問她要不要發表論文。《寫真地理》當時也找到她問要不要發表，她本來不打算發表，但對方表示收費不貴很便宜。她一想就六七百塊錢（人民幣），於是就發表了。

郭說，發表論文是她的個人行為，讓她沒有想到的是，這篇發表於去年的論文會掀起這麼大的風波。她希望通過媒體向公眾道歉，取得大家的諒解。「我就這樣草率地發出去引起了社會的恐慌，這一點我覺得非常非常對不起，這是我真心話。不管真也好假也好，我這個事情已經給大家造成了（影響）。我覺得我一個小小的愛好，不是專業人士，我不想再爭論這個事兒，也不想再做這個事兒，也不想再給大家添這個亂，也不想給社會再添這個亂，這是我真誠的一個想法。」