深圳5年發展藍圖出爐：超車首爾！GDP將達4兆人民幣

中共深圳市第七次代表大會昨開幕，規劃未來五年發展藍圖，5年後深圳GDP將達4兆元（人民幣，下同），居民人均可支配收入超過9萬元。深圳衛視解讀，這意味著深圳過兩年將趕超韓國首爾，成為亞洲第四城，5年內逼近倫敦、巴黎。深圳市委書記王偉中指出，深圳將前瞻布局6G、量子科技、深海深空、無人駕駛、智慧網聯汽車等前沿領域，研發投入占GDP比重達到5%左右。

據星島網報導，昨天深圳黨代會開幕，王偉中向大會作報告稱，未來5年，深圳在經濟實力、發展質量躋身全球城市前列，新經濟發展國際領先。深圳經濟總量超過4兆元，戰略性新興產業增加值超過1.5兆元，居民人均可支配收入超過9萬元。他說，在爭當全球標桿城市的賽道上，「深圳不進則退，慢進也是退。」

深圳衞視解讀，這意味深圳過兩年就能超過韓國首爾，成為亞洲第四城，5年內應該可以逼近倫敦、巴黎，爭取進入世界城市前10位。

未來5年，深圳研發投入佔GDP比重達到5%左右。報告指出，深圳的綜合實力、產業競爭力、創新要素集聚力等方面，與國際先進城市還存在較大差距。深圳經濟高質量發展面臨較大壓力，基礎研究、原始創新和關鍵核心技術卡脖子問題仍比較突出。

在大灣區建設方面，報告指出，將加快東部過境高速公路、深港西部快軌等重點項目規劃建設；探索在教育、醫療等領域擴大與港澳專業資格互認範圍；全面深化前海改革開放；加快河套深港科技創新合作區建設，打造國際離岸創新中心；高水準規劃建設深港口岸經濟帶；加快深圳都市圈規劃建設。

深圳特區報指出，報告出現很多新舉措，比如「建設世界級地標性商圈和高品質步行街」「引導境外高端消費回流，探索建設國際免稅城」「打造國際會展之都」等。在實施「全產業鏈發展」戰略下，報告提出將在以往創新實施重點產業鏈「鏈長制」的基礎上，培育一批「鏈主」企業和「專精特新」中小企業。

報告提出「勇當國家戰略科技力量第一方陣」，指出實施「未來產業引領」計畫，在前瞻布局的新一批未來產業中，出現了6G、量子科技、深海深空、無人駕駛、智慧網聯汽車等前沿領域，同時提出2025年數位經濟核心產業增加值，佔地區生產總值比重達到31%。