媒體：北京調查螞蟻集團 快速IPO幕後推手

(德國之聲中文網) 根據《華爾街日報》引述消息人士的獨家報導，中國政府正在調查阿裡巴巴的創辦人馬雲去年如何讓螞蟻集團的股票上市快速獲得監管機構的批准。這個消息顯示，中國政府對馬雲展開的一系列行動已開始擴及到政府機關。

消息人士透露，中國的中央政府將2021年初展開的調查重點放在去年批准螞蟻集團首次公開募股的監管機構丶當時支持這筆交易的地方官員丶以及預計會從這比交易中獲益的國有企業。《華爾街日報》指出，這項調查著重在馬雲與部分重要政府人士的關系。

《華爾街日報》的報導稱，這個消息代表螞蟻集團與馬雲的未來仍充斥著不確定性，而馬雲也被下令，在螞蟻集團完成監管機構所要求的整改之前，不許離開中國。

這波新的調查中的一個重點項目是上海證券交易所的科創版，因為消息人士透露，馬雲曾計劃讓螞蟻集團同步在科創版與香港交易所上市。上海證交所的科創版是在2018年由中國國家主席習近平宣布推出的，主要是希望幫助中國的科技公司募集資金，讓他們能夠在與美國公司競爭時，更具競爭力。

誰擁護螞蟻?

在上海證交所正式推動科創版前，其中一個熟知詳情的官員是上海市委書記李強。《華爾街日報》指出，李強一直受到習近平的信任，但他同時也很支持馬雲與其旗下企業。報導表示，2018年，上海市政府丶螞蟻集團與阿裡巴巴簽署了戰略合作協議。根據上海市當時發布的消息，李強與上海市的市長都承諾會全力支持馬雲在上海的業務。

螞蟻集團將在科創版的上市計劃簡稱為「Project Star」，相關細節後來也通過了監管機構的審核。到了2020年，浙江的監管機構約花了一周來審查螞蟻集團的計畫，而在螞蟻集團於同年8月向科創版與香港交易所提出上市的招股書後，上海的監管機構也在不到一個月的時間內，批准其上市申請。

《華爾街日報》的報導還提到，這波新調查的目標還包含一些國家基金，包含主權財富基金中國投資有限責任公司與中國人壽保險股份有限公司是如何投資螞蟻集團。

中國政府與相關公司代表都未回覆《華爾街日報》的訪問需求。

路透社指出，中國政府此前已對中國已經對螞蟻金服集團進行了全面的重組。螞蟻集團去年創紀錄的370億美元的IPO於11月被監管機構喊停，此舉凸顯了中國政府控制其互聯網巨頭的決心。在中國央行的指導下，螞蟻集團要接受更嚴格的監管和資本要求，也必須切斷其大受歡迎的支付應用程序支付寶和其他業務之間的聯系。

(華爾街日報、路透社)

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