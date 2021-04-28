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外媒：中國大陸正調查 螞蟻集團快速IPO幕後推手

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
外媒指出，大陸正調查螞蟻集團快速IPO幕後推手。新浪財經
外媒指出，大陸正調查螞蟻集團快速IPO幕後推手。新浪財經

大陸當局正在對螞蟻集團首次公開發行（IPO）的審批流程進行調查。消息人士表示，大陸當局正在調查馬雲去年是如何讓螞蟻集團的上市申請獲得快速通過的。

華爾街日報報導，大陸正調查快速促成上市的幕後推手是誰？調查重點放在批准螞蟻IPO的監管機構、擁護IPO的地方官員，以及從中獲利的大型國有公司。

消息人士指出，螞蟻集團的實際控制人馬雲、「習家班」大將、現任上海市委書記李強，以及一系列國家基金，包括全球最大主權財富基金之一「中國投資有限公司」和中國最大國有保險公司「中國人壽保險公司」都在調查名單當中。

路透報導，去年第4季，螞蟻集團先是以驚人的速度推進IPO進程，並獲准於科創板上市，當時估值超過人民幣2兆元；然而在11月5日上市前，IPO臨時被官方喊停。

繼去年12月大陸四部門首次聯合監管約談螞蟻集團後，今年4月12日，被大陸金融監管部門再次約談，要求螞蟻提出整改五項重點，包括螞蟻要轉型成金融控股公司，接受監管。除了監管，官方要求各業者加大金融科技創新，提升國際競爭力。

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