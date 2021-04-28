新華社發署名評論：陸委會近期言論「無改善兩岸誠意」

針對陸委會主委邱太三近期接受媒體訪問說法，大陸官媒新華社昨夜發表北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺的署名評論，批評陸委會近期言論「並無改善兩岸關係的誠意」。

評論指出，邱太三繼續否定九二共識，企圖將造成兩岸關係緊張動盪局面的責任推卸給大陸，不斷突出兩岸分歧，對大陸進行含沙射影的攻擊，最後還不忘對香港事務指指點點，戴著意識形態眼鏡對大陸進行負面評判。這些做法，反映出民進黨當局根本就沒有改善兩岸關係的誠意，只不過是惺惺作態，通過輿論炒作的方式混淆視聽，欺騙台灣民眾和國際社會罷了。

評論稱，首先，九二共識是事關兩岸關係性質定位的試金石，沒有任何模糊或妥協的空間，離開九二共識的共同政治基礎而奢談兩岸關係「春暖花開」，是緣木求魚、別有用心。眾所周知，九二共識的歷史事實和核心要義清楚明白，不容否認。

評論指出，九二共識達成本身就體現了兩岸雙方求同存異政治智慧，從這個意義上說，這才是兩岸中國人之間真正的建設性模糊和善意的諒解。陸委會拋出建設性模糊等新名詞，曲解兩岸雙方求同存異的政治智慧，並以此否認兩岸雙方已達成的核心共識，其目的就是要否定「兩岸同屬一個國家，而不是國與國關係」這一兩岸關係根本性質。

評論稱，兩岸關係的發展實踐表明，正是在九二共識的共同政治基礎上，兩岸進行了汪辜會談，推動了協商談判，實現了和平發展，開創了兩岸關係和平發展的新局面。造成當前兩岸關係困難局面的根本原因，就是民進黨當局拒不承認九二共識。

其次，評論說，拒不取消阻礙兩岸民眾交流的限制性措施，繼續製造敵意、攻擊大陸，是在不斷暴露謀獨本質，根本不想改善兩岸關係。

評論說，這位「負責人」也是學者出身，熟知兩岸事務，但為了特定政治利益，只能是揣著明白裝糊塗。明明知道大陸的法律框架和台灣的現行規定都是一中框架，兩岸尚未統一並沒有改變兩岸同屬一個中國的歷史事實和法理基礎，卻還以所謂政治分歧、制度不同否定一個中國和國家統一。民進黨上台後，通過所謂國安五法和反滲透法等惡法限制兩岸交流，且絲毫沒有停止攻擊大陸，這樣的做法，除了政治表演和誤導島內民眾，談不上善意。

評論又說，繼續挾洋自重，製造兩岸對立對抗，好比提油救火，不可能讓兩岸關係改善發展，甚至將台灣推向萬劫不復的深淵。對香港事務說三道四、指手畫腳，在台灣帶節奏。掩蓋基本事實，故意誤導台灣社會和國際輿論，根本沒有任何誠意和善意。外界看到的只是惡意和欺騙，只是偷換概念、蠱惑人心，進一步暴露了民進黨當局謀獨的本質。

文章最後說，民進黨當局如果真的想讓兩岸春暖花開，就應該正確看待大陸對台政策，拿出誠意來，拿出實際行動來，拿出真正有利於兩岸關係和平發展的措施來，取消對兩岸交流不合理的限制，停止謀獨挑釁，回到九二共識的政治基礎上來。這才是民進黨當局唯一正確的選擇。