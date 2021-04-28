陸發明專利每萬人擁15.8件 超越十三五目標

大陸國務院新聞辦公室26日就「中國知識產權保護與營商環境新進展報告（2020）」舉行新聞發佈會。報告數據顯示，截至2020年年底，大陸每萬人口發明專利擁有量達到15.8件，超額完成十三五國家知識產權保護和運用規劃預期目標。

中新社報導，大陸全國打擊侵權假冒工作領導小組辦公室主任、國家市場監督管理總局副局長甘霖在出席新聞發佈會表示，面對新冠疫情突如其來、世界經濟深度衰退等嚴重衝擊，大陸統籌疫情防控和經濟社會發展，持續推進打擊侵權假冒工作，知識產權保護邁出堅實步伐，市場化、法治化、國際化的營商環境進一步優化。

報告數據顯示，2020年，大陸發明專利授權53萬件，受理PCT國際專利申請7.2萬件，其中國內申請人提交6.7萬件。商標註册576.1萬件，著作權登記503.9萬件，同比增長20.37%。受理植物新品種權申請8960件，同比增加30%。

報告還顯示，營商環境方面，中國外商投資服務不斷完善，商事活動效率等也不斷提高。據世界知識產權組織發佈的「2020年全球創新指數」顯示，中國排名第14位，是進入前30名的唯一中等收入經濟體。世界銀行發佈的「中國優化營商環境的成功經驗—改革驅動力與未來改革機遇」專題報告指出，中國優化營商環境的改革舉措，為全球其他經濟體提供了借鑒，有力推動全球營商環境水平整體提升。