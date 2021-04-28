禁套取消費貸款 陸住房租賃新規出台

大陸住房和城鄉建設部日前聯合國家發改委、公安部等六部委聯合出台住房租賃新規，以加強住房租賃企業監管，防範金融風險。

中新社報導，新規提出七方面內容。一是加強從業管理。從事住房租賃經營企業，及轉租住房10套（間）以上自然人，應當依法辦理市場主體登記，取得營業執照，其名稱和經營範圍均應當包含住房租賃相關字樣。

二是規範住房租賃經營行為。住房租賃企業單次收取租金的周期原則上不超過3個月；除市場變動導致的正常經營行為外，支付房屋權利人的租金原則上不高於收取承租人的租金。

三是開展住房租賃資金監管。住房租賃企業應當在商業銀行設立1個住房租賃資金監管賬戶，向所在城市住房和城鄉建設部門備案，並通過住房租賃管理服務平台向社會公示。住房租賃企業單次收取租金超過3個月的，或單次收取押金超過1個月的，應當將收取的租金、押金納入監管賬戶，並通過監管賬戶向房屋權利人支付租金、向承租人退還押金。

四是禁止套取使用住房租賃消費貸款。住房租賃企業不得變相開展金融業務，不得將住房租賃消費貸款相關內容嵌入租賃合同，不得利用承租人信用套取住房租賃消費貸款，不得以租金分期、租金優惠等名義誘導承租人使用住房租賃消費貸款。

五是合理調控住房租金水平。加強住房租賃市場租金監測，密切關注區域租金異常上漲，對租金上漲過快，可採取必要措施穩定租金。

六是妥善化解住房租賃糾紛。綜合運用人民調解、行政調解、行業性專業性調解、司法調解等多元調解機制，維護租賃當事人權益。

七是落實城市政府主體責任。城市政府對規範發展住房租賃市場承擔主體責任。