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東方風電 陸上風電進入6MW時代

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北—德陽報導
東方風電DEW-5.5S-172型永磁直驅陸上風電機組成功下線，標誌著東方風電陸上風電機組正式開啟「6MW時代」。圖／本報四川德陽傳真
東方風電DEW-5.5S-172型永磁直驅陸上風電機組成功下線，標誌著東方風電陸上風電機組正式開啟「6MW時代」。圖／本報四川德陽傳真

由東方電氣風電有限公司（簡稱「東方風電」）自主研製、具有完全自主知識產權的DEW-5.5S-172型永磁直驅陸上風電機組，4月20日在天津成功下線。這是目前大陸單機容量最大、葉輪直徑最大的永磁直驅陸上風力發電機組。該機組的成功下線，標誌著東方風電陸上風電機組正式開啟「6MW時代」，取得陸上大功率風電機組研製領域新的重大突破。

東方風電總部位於四川德陽，DEW-D5.5S-172型永磁直驅風電機組，是該公司針對陸上中高風速區域研製的新一代陸上大功率風電機組。

該機組單機容量5.5-6MW可調，葉輪直徑172米，採用模組化設計理念，重要部件通用化比例高，且經過充分驗證。在設計風速下，單台6MW機組每年可輸出2200萬度清潔電能，可減少燃煤消耗7150餘噸，減少二氧化碳排放17300餘噸、二氧化硫排放120餘噸、氮氧化物排放180餘噸，節能減排效益顯著。

該機組的研發、生產和投入使用，可大幅降低運維成本和工程造價。與3-4.5MW機組相比，可減少機位數量25%至50%，工程造價可降低600至1000元每千瓦，為陸上「平價」時代提供最佳選擇。

據悉，該機組即將運往試驗風場進行吊裝，經過充分試驗驗證後批量化生產。隨著該機組的批量投運，將為加快推動綠色低碳發展，實現「碳達峰、碳中和」目標作出積極貢獻。

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