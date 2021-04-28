鋼鐵駝隊8周年 陸西部開發更加速

由成都始發、連通「陸上絲路」的「鋼鐵駝隊」26日迎來開行8周年。成都海關所屬青白江海關副關長顔毅表示，成都中歐班列已成為大陸各地外貿企業最佳物流選項之一，2013年初搭乘班列進出口的企業僅有200多家，現已覆蓋全國31個省、自治區、直轄市，超過1萬家企業。

中新社報導，成都中歐班列八周年暨蓉甬鐵海聯運班列2021年首發儀式活動26日在成都市青白江區城廂集裝箱中心站舉行。8年前的4月26日，首趟「蓉歐快鐵」從成都出發。8年來，成都中歐班列累計開行超過8000列，成都國際班列累計開行突破13000列；進出港貨值從2017年的577億元（人民幣，下同）增長到2020年的1507億元，年均帶動四川進出口貿易120億美元以上，建立起以成都為主樞紐，「西進歐洲、北上蒙俄、東聯日韓、南拓東盟」的成都國際班列線路網絡和全球陸海貨運配送體系。

中歐班列正加速中國西部內陸開放，有效推動電子、汽車、機械等適鐵、適歐產業發展壯大。以電子信息產業為例，成都國際鐵路港創新拓展全球供應鏈服務平台體系，為戴爾和TCL等成都本地產能提供定製化服務，2016年至2020年，TCL出口貨值、櫃量年均增長近122%，戴爾櫃值、貨量年均增長近111%。

同時，四川農產品也隨成都國際班列開行迅速佈局國際市場：成都中歐班列冷藏出口運輸生鮮蔬菜業務更加成熟，四川產的獼猴桃、山藥、蘑菇等成功進入歐洲；川茶也搭乘茶葉特色農產品出口班列進入中亞市場。 為深入擴大「蓉歐+」朋友圈，成都中歐班列持續向東、向南拓展。26日，成都國際鐵路港投資發展有限公司與寧波港鐵路有限公司簽署「戰略合作框架協議」，將在國內國際雙循環相互促進發展背景下優勢互補、合作共贏。

當日開行的蓉甬鐵海聯運班列是寧波舟山港和成都國際鐵路港在過去一帶一路建設中的成果。2020年12月13日，浙江省海港集團、寧波舟山港集團與成都市攜手，通過蓉甬進口鐵海班列對接成都中歐班列，成功將日本、韓國以及中國長三角地區貨物運輸至波蘭馬拉舍維奇，為成都提供時效性更強、經濟性更好的東向通道。

成都國際鐵路港投資發展有限公司總經理楊七零表示，此次合作標誌成都國際鐵路港、寧波舟山港將加快建設通邊達海、內暢外聯的國際供應鏈物流通道網絡，共同打造特色海鐵聯運全程報價服務和箱管聯動體系。

成都國際鐵路港依託「蓉歐+」，與上海、青島、日照等20個城市合作，深入推進「蓉歐+城市／港口／園區」戰略，與重慶攜手打造中歐班列（成渝）品牌，成渝兩地中歐班列開行數量佔大陸全國開行總量40%以上，成為行業領頭羊。