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陸第三方基金公司 賣贏商銀

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

以往只有基金公司及商業銀行可以賣基金，隨著大陸開放基金銷售資格，像螞蟻基金這類的第三方基金公司快速崛起，賣基金的金額甚至超過傳統商業銀行。

事實上，不僅是螞蟻基金去年大賺，另一家第三方基金銷售大咖─天天基金也傳出捷報，2020年天天基金網全年基金銷售額，首次突破人民幣1兆元大關，超過2015年牛市水準，創公司成立以來歷史新高。

第三方基金銷售大咖的業績，已經開始超過部分龍頭銀行，例如天天基金2020年的非貨幣基金銷售額，已經超過工商銀行。

換句話說，藉著公募基金行業迅速發展的「東風」，第三方基金銷售機構在2020年都賺得盆滿缽滿。

一直以來，幾大基金代銷陣營中，商業銀行一直以銷售新基金見長，第三方基金銷售機構則在老基金持續行銷，有較大的話語權。直到去年，公募基金市場迎來爆發式增長，以螞蟻基金為代表的第三方基金銷售業者，在新基金首發上也開始秀肌肉、亮實力。

中金公司的調查顯示，相較以前，當前投資人風險偏好出現明顯下移。選擇股票或股基的投資人大幅下滑，僅為41%；選擇混合型基金的投資人占比也有一定程度的走低，降至38%；而選擇銀行理財和貨幣基金的占比則明顯回升，分別升至38%和27%；選擇交易所債券、債券基金的占比也有一定回升，至15%。

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