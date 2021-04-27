一群大媽為跳廣場舞 停車場裡徒手推走汽車

甘肅隴南一群大媽為了挪出一塊地跳廣場舞，一邊喊著加油，一邊合力徒手推開一輛轎車，影片在大陸網路上流傳，成為網路熱門話題，有網民戲稱，跳廣場舞的決心帶來的力量無窮。

北京晚報報導，知情者指出，廣場本就是商業街的停車場，大媽們每天只要天氣好，都在那裡跳舞，平日如果車上有留電話，就打電話叫車主將車開走，當天因為車上沒電話，所以才硬生生將車推走。

有車主表示，那裡本身本就是停車場，「有次在那裡停車後，大媽就打電話叫我開走汽車，我開走讓出地方，還被訓斥一頓，說為什麼要在那兒停車，挺無語的。」

網友紛紛留言：「這不有監控麼，報警讓她們賠」、「可以去工地搬磚了」、「弄個水泥車橫在那，看她們能否挪動」。