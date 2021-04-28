中韓跨境電商人才基地 長春揭牌

吉林省商務廳26日發布消息，中國首個中韓跨境電商（阿里巴巴國際站GGS）人才基地落戶長春，此舉旨在彌補吉林省跨境電商人才缺口，促進對韓經貿合作。

中新社報導，該基地由阿里巴巴國際站GGS指定的韓國市場國內授權運營商—吉林省繼橙者聯盟創業服務有限公司與長春光華學院共建。雙方將發揮各自優勢培養跨境電商營銷、運營、貿易、供應鏈等應用型人才。

近年來，作為一種外貿新興業態，跨境電商在中國老工業基地省份吉林蓬勃興起，跨境電商交易額連續多年保持兩位數增長。此前，吉林還成立了跨境電商特色產業學院培養跨境電商人才。

吉林省商務廳相關負責人表示，該基地是吉林跨境電商人才培養模式的新實踐，對彌補全省跨境電商人才缺口、構建跨境電商生態具有重要意義，同時也為大學生就業創業拓寬了路徑。

RCEP成員之一的韓國是吉林省主要外商投資來源國和入境旅遊客源市場。近期，吉林省商務廳、長春海關等部門已對相關企業開展RCEP政策解讀及指導，助力企業開拓海外市場。

上述負責人表示，在RCEP簽署、中韓（長春）國際合作示範區建設扎實推進的背景下，該基地對暢通吉林與韓國的數字貿易渠道，擴大兩地貿易規模有積極影響。