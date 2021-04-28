簡化申報流程 深圳啟動工作機制

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家稅務總局廣東省稅務局、中國國家稅務總局深圳市稅務局聯合舉辦的粵港澳大灣區稅收協定待遇協作管理工作機制（下稱工作機制）啟動儀式26日在深圳舉行。符合條件的非居民納稅人在大灣區僅需向一地稅務機關報送後續管理資料，同時可享受稅務機關提供的跟蹤服務和輔導服務。　

中新社報導，在該工作機制啟動前，非居民納稅人在粵港澳大灣區不同地市享受稅收協定待遇，需要向不同主管稅務機關報送後續管理資料，接受多地稅務機關的後續管理。　　

作為周大福珠寶集團在境內的區域運營總部，周大福珠寶金行（深圳）有限公司成為首家受惠的外資企業。近四年，該集團在大灣區內地城市設立的企業享受稅收協定待遇，減免企業所得稅金額共計4.92億元人民幣。　

周大福中國營運管理中心財務總經理楊小林受訪時說：「我們在大灣區內地城市，如廣州、佛山都設有子公司和生產廠。此前，各子公司申報享受稅收協定待遇後，公司財務人員需要分別配合多個稅務部門開展後續管理」。楊小林稱，該工作機制啟動後，各子公司申報流程簡化，享受稅收協定優惠更便利，也更高效。　　

深圳市稅務局國際稅收管理處處長姚寧稱，稅務部門精準對接大灣區企業需求，積極推進國際稅收領域的區域間稅務執法標準統一。該工作機制進一步增強大灣區稅收競爭力，優化稅收營商環境，打造大灣區稅收服務共同體。

深圳 周大福

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