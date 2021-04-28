數字中國建設峰會 523項目簽約

第四屆數字中國建設峰會26日下午閉幕，峰會項目對接成效顯著，為政府與企業、企業與企業深化交流合作提供更加開放的平台，探討數字經濟領域合作模式，推廣應用一批數字政府應用成果，推動各地一批數字經濟重大項目簽約落地。

中新社報導，峰會舉辦的福建省數字經濟簽約對接會上，簽約數字經濟項目523個，總投資額3188億元（人民幣，下同），涵蓋了人工智能、5G、工業互聯網、區塊鏈等最新的數字技術前沿領域。

大陸國務院國有資產監督管理委員會組織一批央企來福建開展央地合作。福建省與中央企業項目合作座談會上，共簽約央企對接項目60項，投資總額2861.84億元。其中，合同項目14項，投資總額337.85億元；協議項目27項，投資總額1307.26億元；意向項目19項，投資總額1216.73億元。

在金融合作項目專場對接會上，福建省與7家大型金融機構簽署戰略合作協議，相關金融機構未來五年計畫在重點項目建設、創新型省份建設、現代產業體系建設、鄉村振興、普惠金融等方面向福建提供意向性投融資支持超4.5萬億元。

峰會圍繞數字中國建設主要領域，突出5G網絡、人工智能、工業互聯網、大數據、雲計算、區塊鏈等數字技術發展和成果應用，安排了一系列精彩紛呈的活動。國家互聯網信息辦公室、國家發展改革委等部委在峰會上發布信息化和數字經濟相關政策，為數字中國建設提供權威的政策指引，峰會的政策風向標作用不斷強化。

此次峰會，華為、騰訊、阿里、戴爾、西門子、中興、百度等知名企業亮相數字中國建設成果展。峰會首次進行了數字人民幣公開展示，中國人民銀行數字貨幣研究所攜工行、農行、中行等主要金融機構聯袂參展，一大批金融科技和數字人民幣的最新成果現場展示。