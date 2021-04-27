習近平考察廣西 強調創新才能自強

中共總書記習近平近日前往廣西考察。他在廣西柳工集團考察時強調，建設社會主義現代化強國、發展壯大實體經濟，都離不開製造業，只有創新才能自強、才能爭先，要堅定不移走自主創新道路，把創新發展主動權牢牢掌握在自己手中。

據新華社報導，習近平25日至27日前往廣州考察。他說，高質量發展是「十四五」時期大陸經濟發展的必由之路，裝備製造業高質量發展更是重中之重。他強調，高質量發展，創新很重要，只有創新才能自強、才能爭先，在自主創新的道路上要堅定不移、再接再厲、更上層樓。

習近平也去了柳州螺螄粉生産集聚區。習近平指出，小米粉大産業，做到這麼大很不容易。大陸鼓勵民營企業發展，中共和國家在民營企業遇到困難的時候給予支持、遇到困惑的時候給予指導，就是希望民營企業放心大膽發展。