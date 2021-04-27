快訊

三大因素助攻 新台幣收27.905元再飆近24年新高

趕工紙箱！紙製業勞工將鬆綁七休一 影響4萬人

習近平考察廣西 強調創新才能自強

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
中共總書記習近平在廣西考察。圖／取自新華社
中共總書記習近平在廣西考察。圖／取自新華社

中共總書記習近平近日前往廣西考察。他在廣西柳工集團考察時強調，建設社會主義現代化強國、發展壯大實體經濟，都離不開製造業，只有創新才能自強、才能爭先，要堅定不移走自主創新道路，把創新發展主動權牢牢掌握在自己手中。

據新華社報導，習近平25日至27日前往廣州考察。他說，高質量發展是「十四五」時期大陸經濟發展的必由之路，裝備製造業高質量發展更是重中之重。他強調，高質量發展，創新很重要，只有創新才能自強、才能爭先，在自主創新的道路上要堅定不移、再接再厲、更上層樓。

習近平也去了柳州螺螄粉生産集聚區。習近平指出，小米粉大産業，做到這麼大很不容易。大陸鼓勵民營企業發展，中共和國家在民營企業遇到困難的時候給予支持、遇到困惑的時候給予指導，就是希望民營企業放心大膽發展。

習近平 考察 實體經濟

延伸閱讀

習近平訪廣西提「湘江血戰」 分析：透露他眼下陷困境

習近平藉古喻今：困難再大 想想紅軍長征血戰

習近平的「先安內後攘外」？中共戰狼外交意在加強「大內宣」

攻台利器 海南艦、大連艦、長征18號入列 習近平授旗

相關新聞

李克強：深挖嚴查金融風險背後的腐敗問題

在大陸加強監管金融和平台企業之際，大陸國務院總理李克強昨天進一步表示，要精準有效落實金融惠企政策，強化金融監管，深挖嚴查...

22萬變2千萬...老婦13年前買股「忘密碼」今見飆漲驚翻！專家曝成功「2關鍵」

「投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。」一句琅琅上口的廣告台詞，簡短卻有力地道出「買股」並非穩賺不賠的投資，不過仍吸引不少對股市憧憬的人躍躍欲試，賭一把看看自己什麼時候能「財富自由」。

裕元集團：估Q1獲利最高9,000萬美元

台資裕元集團今（27）日公告，預期第1季獲利約8,000萬美元至9,000萬美元，去年同期則虧損約5,600萬美元。

第6輪中德磋商 李克強明與梅克爾視訊

中國大陸外交部發言人汪文斌今（27）日表示，大陸總理李克強將於明（28）日與德國總理梅克爾，以視訊方式主持第六輪中德政府...

滙豐控股Q1獲利增117% 優於預期

滙豐控股今（27）日發布首季財報，獲利激增至38.8億美元，年增117%，優於預期。去年同期為17.9億美元。原因是當季...

中日韓論壇首爾登場 中方：加強合作 反對霸權主義

韓聯社報導，中日韓三國合作國際論壇今（27）日在首爾舉行，三方回顧十年來取得的成果，務實面向未來合作的根基。中方表示，反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。