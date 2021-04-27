裕元集團：估Q1獲利最高9,000萬美元

「投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。」一句琅琅上口的廣告台詞，簡短卻有力地道出「買股」並非穩賺不賠的投資，不過仍吸引不少對股市憧憬的人躍躍欲試，賭一把看看自己什麼時候能「財富自由」。

2021-04-27 10:34