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裕元集團：估Q1獲利最高9,000萬美元

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
裕元集團預期第1季獲利約8,000萬美元至9,000萬美元。公司官網
裕元集團預期第1季獲利約8,000萬美元至9,000萬美元。公司官網

台資裕元集團今（27）日公告，預期第1季獲利約8,000萬美元（約台幣22億元）至9,000萬美元（約台幣25億元），去年同期則虧損約5,600萬美元（約15億6千萬元）。

信報財經報導，裕元集團公告，該期間的預期經營表現轉虧為盈，歸於多個因素，包括2020年新型冠狀病毒疫情導致的低基數效應，以及伴隨著集團產品的全球市場需求持續復蘇的狀況下，訂單增加而生產利用率和效率均見提升。

此外，自2020年新冠肺炎的封城措施解除後，大陸運動服裝市場復甦，集團從事零售業務的子公司寶勝國際控股有限公司隨的表現顯著好轉。

裕元集團創立於1988年，是全球最大的品牌運動鞋和便服鞋製造商，客戶多為大型國際品牌公司，公司於1992年在香港上市，主要大股東為寶成工業股份有限公司。該集團於大陸從事批發零售銷售、運動服製造，投資全資子公司為寶勝國際。

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