第6輪中德磋商 李克強明與梅克爾視訊

中國大陸外交部發言人汪文斌今（27）日表示，大陸總理李克強將於明（28）日與德國總理梅克爾，以視訊方式主持第六輪中德政府磋商。

每經網報導，汪文斌指出，中德作為負責任、有影響力的大國，應積極推進中歐全面戰略夥伴關係；本次磋商將統籌推進中德疫情後各領域務實合作。

上周四，大陸國務委員兼外長王毅與德國外交部長馬斯視訊磋商時提出，雙方應共同抵制「脫鉤逆流」，維護全球產業鏈供應鏈順暢穩定，也希望德國放寬對大陸高技術產品出口限制。雙方同意進一步積極探討展開包括「國際健康碼」互認在內的疫情防控合作。

【中央社／北京27日電】

中國外交部發言人汪文斌今天宣布，經中德雙方商定，中國國務院總理李克強將於4月28日與德國總理梅克爾（Angela Merkel）以視訊形式共同主持第6輪中德政府磋商。

中國外交部今天在官網公布上述訊息。

公開資料顯示，梅克爾2010年7月訪中期間，雙方同意建立政府磋商機制。之後分別於2011年6月、2012年8月、2014年10月、2016年6月，以及2018年7月，輪流在德國柏林與中國北京舉行。

梅克爾4月初已與中國國家主席習近平通話。習近平當時對梅克爾提出，中國發展對歐盟是機遇，希望歐盟獨立作出正確判斷，實現戰略自主；也希望雙方以建交50週年和北京冬奧會為契機，推進交流。

中國官媒新華社當時則援引梅克爾表示，德方願與中方一同籌備好新一輪德中政府磋商，盡快恢復人員往來，加強抗疫、氣候變化、生物多樣性等領域交流合作，希望就疫苗公平分配、相互認證等問題同中方保持溝通。

之後，習近平又搶先在美國白宮舉行氣候變遷領袖峰會前，與梅克爾、法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）視訊對話。

中國國務委員兼外長王毅21日也與德國外交部長馬斯（Heiko Maas）視訊磋商，並提出雙方應共同抵制「脫鉤逆流」，維護全球產業鏈供應鏈順暢穩定，也希望德國放寬對中高技術產品出口限制。

不過，德國國會23日仍通過資訊系統安全法，為通訊設備訂下嚴格的安全標準。儘管沒有直接點名中國大廠華為，但形同將華為排除在5G網路建設之外。

根據法案，核心網路設備未來除了必須通過技術審查，還得由內政部進行安全審查，採用這些設備必須符合德國、歐盟或北大西洋公約組織（NATO）安全政策的目標。且製造商如果參與危害公共和國家安全的行動、直接或間接受外國政府控制，德國內政部有權禁止使用這些設備。

新法還賦予德國政府權力，下令拆除已安裝的設備。