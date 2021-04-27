滙豐控股Q1獲利增117% 優於預期

滙豐控股今（27）日發布首季財報，獲利激增至38.8億美元，年增117%，優於預期。去年同期為17.9億美元。原因是當季的預期信貸損失錄得準備撥回，反映經濟前景好轉。

華爾街報導，滙豐控股今年第1季的預期信貸損失得撥回淨額4億美元，相比之下，去年第1季度則30億美元提撥。

滙豐控股行政總裁祈耀年（Noel Quinn）說，經濟前景好轉，加強公司對集團收入增長計畫的信心。儘管局勢仍未明朗，經濟前景已有改善，滙控正把良好的增長態勢延續到第2季，並在資本、資金、流動性及信貸方面維持審慎立場。

集團今年首季業績受惠於預期信貸損失的撥回淨額，主要來自英國，反映經濟預期好轉。但由於各地走出疫情的速度不同，加上政府停止各項支援措施，形勢仍然極不明朗。據主流經濟預測，預期今年的預期信貸損失準備將較集團去年業績報告預測的中期範圍，即平均貸款的30至40個基點為低。

公告稱，期內集團所有環球業務均受到2020年利率下跌拖累。但因環球銀行及資本市場業務旗下制訂壽險產品業務的市場影響和估值變動而被部分抵銷。