聽新聞
test
0:00 / 0:00

滙豐控股Q1獲利增117% 優於預期

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
滙豐控股首季獲利激增至38.8億美元，年增117%，優於預期。圖／中通社
滙豐控股首季獲利激增至38.8億美元，年增117%，優於預期。圖／中通社

滙豐控股今（27）日發布首季財報，獲利激增至38.8億美元，年增117%，優於預期。去年同期為17.9億美元。原因是當季的預期信貸損失錄得準備撥回，反映經濟前景好轉。

華爾街報導，滙豐控股今年第1季的預期信貸損失得撥回淨額4億美元，相比之下，去年第1季度則30億美元提撥。

滙豐控股行政總裁祈耀年（Noel Quinn）說，經濟前景好轉，加強公司對集團收入增長計畫的信心。儘管局勢仍未明朗，經濟前景已有改善，滙控正把良好的增長態勢延續到第2季，並在資本、資金、流動性及信貸方面維持審慎立場。

集團今年首季業績受惠於預期信貸損失的撥回淨額，主要來自英國，反映經濟預期好轉。但由於各地走出疫情的速度不同，加上政府停止各項支援措施，形勢仍然極不明朗。據主流經濟預測，預期今年的預期信貸損失準備將較集團去年業績報告預測的中期範圍，即平均貸款的30至40個基點為低。

公告稱，期內集團所有環球業務均受到2020年利率下跌拖累。但因環球銀行及資本市場業務旗下制訂壽險產品業務的市場影響和估值變動而被部分抵銷。

疫情 資本市場 匯豐 華爾街

延伸閱讀

華航5機師都驗出英國變異株 指揮中心：不排除同起事件

傳家寶不要丟！英國家庭以7000萬賣出祖先珍藏的38公分鴕鳥雕像

期貨商論壇／富時100期 後市俏

大陸銀保監：5大行要實現普惠小微貸款年增逾30%

相關新聞

李克強：深挖嚴查金融風險背後的腐敗問題

在大陸加強監管金融和平台企業之際，大陸國務院總理李克強昨天進一步表示，要精準有效落實金融惠企政策，強化金融監管，深挖嚴查...

22萬變2千萬...老婦13年前買股「忘密碼」今見飆漲驚翻！專家曝成功「2關鍵」

「投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。」一句琅琅上口的廣告台詞，簡短卻有力地道出「買股」並非穩賺不賠的投資，不過仍吸引不少對股市憧憬的人躍躍欲試，賭一把看看自己什麼時候能「財富自由」。

滙豐控股Q1獲利增117% 優於預期

滙豐控股今（27）日發布首季財報，獲利激增至38.8億美元，年增117%，優於預期。去年同期為17.9億美元。原因是當季...

中日韓論壇首爾登場 中方：加強合作 反對霸權主義

韓聯社報導，中日韓三國合作國際論壇今（27）日在首爾舉行，三方回顧十年來取得的成果，務實面向未來合作的根基。中方表示，反...

上海居不易 生活成本取代香港成全球最高

中國號稱實行社會主義制度，但今天在很多方面卻表現得比台灣更資本主義。目前正在上海舉辦的一場印象派畫展，就很能體現出這一點...

美團涉壟斷遭調查 大摩估罰款197億

大陸國家市場監管總局昨對美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。國際投行摩根士丹利今（27）日估計，美團罰款額為人民幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。