中日韓論壇首爾登場 中方：加強合作 反對霸權主義

韓聯社報導，中日韓三國合作國際論壇今（27）日在首爾舉行，三方回顧十年來取得的成果，務實面向未來合作的根基。中方表示，反對霸權主義，加強三方人員來往，以多邊主義為核心價值。

南韓外交部副部長崔鐘文表示，三國肩負著重大的時代使命，正處在合作關係飛速發展與停滯不前的岔路口，希望三方在歷經漫長的歲月洗禮後，不會對過往的選擇感到遺憾。

大陸駐韓大使邢海明指出，三方必須以多邊主義的核心價值為基本原則，實現和平、發展、公平、正義、民主、自由等全人類共同價值。各方要在急劇變化的國際形勢下，攜手反對霸權主義，實現公平正義。

日本駐韓大使相星孝一稱，三國應在氣候變化、海洋廢舊塑膠等環境、老齡社會、人員往來等領域加強合作。為了東京奧運會和殘奧會今夏順利舉行，日方正在不斷做準備，希望能將從2018年平昌冬奧會接過的接力棒，傳給2022年北京冬奧會。