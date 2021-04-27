李克強：深挖嚴查金融風險背後的腐敗問題

在大陸加強監管金融和平台企業之際，大陸國務院總理李克強昨天進一步表示，要精準有效落實金融惠企政策，強化金融監管，深挖嚴查金融風險背後的腐敗問題。

據新華社報導，大陸國務院昨召開第四次廉政工作會議，李克強表示，加強廉潔政府建設是做好經濟社會發展工作的重要保障，要持續加強政府系統黨風廉政建設和反腐敗工作。

李克強指出，過去一年，政府系統深入貫徹全面從嚴治黨要求，有力促進了疫情防控和經濟社會發展。但一些領域腐敗現象和不正之風比較突出，形式主義、官僚主義不同程度存在。要持之以恆推進政府系統黨風廉政建設和反腐敗工作。

他表示，要把全面從嚴治黨的要求落實到履職盡責的行動之中。一要以嚴實深細作風確保減稅降費等各項政策落實到位，促進市場主體恢復元氣增添活力。強化財政資金全過程、全方位監控，更好發揮財政資金直達機制惠企利民作用。開展涉企違規收費專項治理。「精準有效落實金融惠企政策，強化金融監管，深挖嚴查金融風險背後的腐敗問題。」

二要加強對就業、教育、醫療、養老等民生領域投入的監管，進一步優化投入結構，堅決查處截留挪用、虛支冒領、優親厚友等行為。三要堅持政府過緊日子，把壓減非急需非剛性支出等舉措落到實處，不能因財政收入恢復較快而放鬆政府過緊日子的弦，反對浪費行為，做到節用為民。四要深化放管服改革，更大激發市場主體活力和社會創造力，從源頭規範行政權力，進一步剷除滋生腐敗土壤。

李克強說，堅決反對形式主義、官僚主義，堅持實事求是，堅持發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵，切實為群眾辦實事解難題，強化廉潔自律，推動政府系統黨風廉政建設不斷取得新成效，促進經濟社會持續健康發展。