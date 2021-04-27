快訊

老潛艦的永別之歌：印尼如何善後「神鋤號」沉沒慘案？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李克強：深挖嚴查金融風險背後的腐敗問題

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
4月26日，大陸國務院召開第四次廉政工作會議，大陸國務院總理李克強發表談話。新華社
4月26日，大陸國務院召開第四次廉政工作會議，大陸國務院總理李克強發表談話。新華社

在大陸加強監管金融和平台企業之際，大陸國務院總理李克強昨天進一步表示，要精準有效落實金融惠企政策，強化金融監管，深挖嚴查金融風險背後的腐敗問題。

據新華社報導，大陸國務院昨召開第四次廉政工作會議，李克強表示，加強廉潔政府建設是做好經濟社會發展工作的重要保障，要持續加強政府系統黨風廉政建設和反腐敗工作。

李克強指出，過去一年，政府系統深入貫徹全面從嚴治黨要求，有力促進了疫情防控和經濟社會發展。但一些領域腐敗現象和不正之風比較突出，形式主義、官僚主義不同程度存在。要持之以恆推進政府系統黨風廉政建設和反腐敗工作。

他表示，要把全面從嚴治黨的要求落實到履職盡責的行動之中。一要以嚴實深細作風確保減稅降費等各項政策落實到位，促進市場主體恢復元氣增添活力。強化財政資金全過程、全方位監控，更好發揮財政資金直達機制惠企利民作用。開展涉企違規收費專項治理。「精準有效落實金融惠企政策，強化金融監管，深挖嚴查金融風險背後的腐敗問題。」

二要加強對就業、教育、醫療、養老等民生領域投入的監管，進一步優化投入結構，堅決查處截留挪用、虛支冒領、優親厚友等行為。三要堅持政府過緊日子，把壓減非急需非剛性支出等舉措落到實處，不能因財政收入恢復較快而放鬆政府過緊日子的弦，反對浪費行為，做到節用為民。四要深化放管服改革，更大激發市場主體活力和社會創造力，從源頭規範行政權力，進一步剷除滋生腐敗土壤。

李克強說，堅決反對形式主義、官僚主義，堅持實事求是，堅持發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵，切實為群眾辦實事解難題，強化廉潔自律，推動政府系統黨風廉政建設不斷取得新成效，促進經濟社會持續健康發展。

李克強

延伸閱讀

李克強：加強監管 深挖嚴查金融風險背後腐敗

李克強：大陸會長期成為全球投資重要目的地之一

與美工商界領袖對話 李克強：「脫鉤」對誰都沒有好處

被問到願否再讓WHO訪中調查疫情源頭？李克強：支持

相關新聞

李克強：深挖嚴查金融風險背後的腐敗問題

在大陸加強監管金融和平台企業之際，大陸國務院總理李克強昨天進一步表示，要精準有效落實金融惠企政策，強化金融監管，深挖嚴查...

22萬變2千萬...老婦13年前買股「忘密碼」今見飆漲驚翻！專家曝成功「2關鍵」

「投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。」一句琅琅上口的廣告台詞，簡短卻有力地道出「買股」並非穩賺不賠的投資，不過仍吸引不少對股市憧憬的人躍躍欲試，賭一把看看自己什麼時候能「財富自由」。

上海居不易 生活成本取代香港成全球最高

中國號稱實行社會主義制度，但今天在很多方面卻表現得比台灣更資本主義。目前正在上海舉辦的一場印象派畫展，就很能體現出這一點...

美團涉壟斷遭調查 大摩估罰款197億

大陸國家市場監管總局昨對美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。國際投行摩根士丹利今（27）日估計，美團罰款額為人民幣...

【Bloomberg】整頓大陸科技業 習近平下個目標是哪個領域？

中國大陸國家主席習近平把整頓矛頭對準科技大咖之後，現在面臨的一大問題是，要怎麼讓這些科技巨人分享關鍵數據，成為中國大陸經濟轉型全面計畫中的一環。

大陸Q1工業企業利潤增1.37倍

大陸國家統計局今（27）日公布，第1季規模以上工業企業實現利潤總額人民幣1.825兆元，年增1.37倍。分析稱，首季工業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。