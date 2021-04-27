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美團涉壟斷遭調查 大摩估罰款197億

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸國家市場監管總局對美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。國際投行摩根士丹利估計，美團罰款額為人民幣46億元。路透
大陸國家市場監管總局對美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。國際投行摩根士丹利估計，美團罰款額為人民幣46億元。路透

大陸國家市場監管總局昨對美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。國際投行摩根士丹利今（27）日估計，美團罰款額為人民幣46億元（約新台幣197.8億元）。

網易財經報導，大摩報告稱，美團被立案調查的事件不會令市場感到意外，隨着美團早前已進行股本集資計畫後，相信潛在面臨罰款的影響相對可控。鑑於阿里巴巴被調查的先例，預計市監總局對美團的調查時間將較短，調查結果將消除市場對美團主要懸而未決的不明朗因素，維持對美團「增持」投資評級及目標價420元。

報告指出，參考大陸官方對阿里的反壟斷罰款，占2019年阿里大陸銷售額的4%，估計美團的罰款為人民幣46億元，指潛在罰款將相當於美團集資後約4%現金，或目前市值的0.3%。

第一財經報導，業內人士表示，美團二選一可能與主營業務外賣有關，此外美團的POS機聚合支付服務也有可能涉及二選一。針對美團的反壟斷調查最主要解決的是商業公平問題，讓平台不能通過自身強勢地位進行一些擾亂市場的行為。

對此，美團回應，公司將積極配合監管部門調查，進一步提升業務合規管理水平，保障用戶以及各方主體合法權益，促進行業長期健康發展，切實履行社會責任。目前公司各項業務一切正常。

去年疫情期間，有商戶反映美團存在不正當競爭的行為。去年2月21日，四川南充市火鍋協會向南充市政府舉報美團涉及壟斷經營，舉報內容包括美團要求商戶與美團獨家合作。去年4月，廣東餐飲協會向美團發出聯名交涉函，要求取消「獨家合作限制」等壟斷條款，降低外賣服務佣金等。

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