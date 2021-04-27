大陸Q1工業企業利潤增1.37倍

大陸國家統計局今（27）日公布，第1季規模以上工業企業實現利潤總額人民幣1.825兆元，年增1.37倍。分析稱，首季工業企業較快恢復，但全球疫情走勢和國際環境還存在較大不確定性因素。

信報財經報導，第1季，規模以上工業企業實現營收人民幣27.48兆元，年增38.7%。單計3月，規模以上工業企業實現利潤總額人民幣7,111.8億元，年增92.3%。

大陸國統局工業司高級統計師朱虹表示，第1季工業企業效益狀況延續較快恢復態勢，但也要看到，全球疫情走勢和國際環境還存在較大不確定性，行業間恢復仍不均衡，特別是原材料價格明顯上漲不斷加大企業成本壓力，工業企業效益恢復基礎仍需進一步鞏固。

第1季，規模以上工業企業中，大陸國有控股企業利潤總額人民幣6,165.4億元，年增1.99倍；股份制企業利潤總額人民幣1.279兆元，增1.29倍。

外商及港澳台商投資企業利潤總額人民幣5,128.1億元，增1.61倍；私營企業利潤總額人民幣5,163.3億元，增長91.9%。

在41個工業大類行業中，39個行業利潤總額按年增，一個行業轉虧為盈，一個行業實現減虧。其中，汽車製造業利潤總額年增8.43倍；通訊和其他電子設備製造業增1.41倍。