螞蟻旗下支付寶 推首個消費者權益保護頻道
大陸金融監管趨嚴背景下，金融科技巨頭螞蟻集團26日公告，旗下支付寶日前上線業內首個「消費者權益保護頻道」，方便用戶便捷查看、管理或關閉隱私設置、消息通知、自動扣款等功能或服務。
路透報導，去年第4季，螞蟻集團先是以驚人的速度推進IPO進程，並獲准於科創板上市，當時估值超過人民幣2兆元；然而在11月5日上市前，IPO臨時被官方喊停。
繼去年12月四部門首次聯合監管約談螞蟻集團後，今年4月12日，被大陸金融監管部門再次約談，要求螞蟻提出整改五項重點，包括螞蟻要轉型成金融控股公司，接受監管。除了監管，官方要求各業者加大金融科技創新，提升國際競爭力。
整改方案還要求螞蟻糾正支付業務不正當競爭行為，斷開支付寶與「花唄」、「借唄」等其他金融產品的不當連接，主動壓降餘額寶餘額等。
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