螞蟻旗下支付寶 推首個消費者權益保護頻道

大陸網路近日瘋傳一段影片，影片中是一群穿著連身黃裙的女孩們跳著熱舞，乍看之下，以為是商業活動招徠人群的活動。但影片中舞者身後斗大的「清華大學」牌子，吸引眾人目光，並引發諸多議論，也使得這則影片上了熱搜。「負評如潮」之下，有人出來打圓場說，「在忠字舞重回校園的時候（指前陣子大陸小學生跳忠字舞），清華的熱舞就珍惜著看看吧。」

2021-04-27 07:10