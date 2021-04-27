快訊

投資天母豪宅一天都沒住過 他2年慘賠1,142萬

藍寶堅尼休旅車疑自燃全毀 半小時內燒掉「千萬別墅」

螞蟻旗下支付寶 推首個消費者權益保護頻道

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸金融科技巨頭螞蟻集團26日公告，旗下支付寶日前上線業內首個「消費者權益保護頻道」。美聯社
大陸金融科技巨頭螞蟻集團26日公告，旗下支付寶日前上線業內首個「消費者權益保護頻道」。美聯社

大陸金融監管趨嚴背景下，金融科技巨頭螞蟻集團26日公告，旗下支付寶日前上線業內首個「消費者權益保護頻道」，方便用戶便捷查看、管理或關閉隱私設置、消息通知、自動扣款等功能或服務。

路透報導，去年第4季，螞蟻集團先是以驚人的速度推進IPO進程，並獲准於科創板上市，當時估值超過人民幣2兆元；然而在11月5日上市前，IPO臨時被官方喊停。

繼去年12月四部門首次聯合監管約談螞蟻集團後，今年4月12日，被大陸金融監管部門再次約談，要求螞蟻提出整改五項重點，包括螞蟻要轉型成金融控股公司，接受監管。除了監管，官方要求各業者加大金融科技創新，提升國際競爭力。

整改方案還要求螞蟻糾正支付業務不正當競爭行為，斷開支付寶與「花唄」、「借唄」等其他金融產品的不當連接，主動壓降餘額寶餘額等。

IPO 花唄 人民幣

延伸閱讀

FinTech概念股 投資熱點

中國擴大數位人民幣試點 分析指支付平台受威脅

龔天行／螞蟻轉型，從金融科技到科技金融

陸官方出手 逼馬雲退出螞蟻

相關新聞

螞蟻旗下支付寶 推首個消費者權益保護頻道

大陸金融監管趨嚴背景下，金融科技巨頭螞蟻集團26日公告，旗下支付寶日前上線業內首個「消費者權益保護頻道」，方便用戶便捷查...

北京清華校慶學生熱舞被罵爆 連台灣清華也中招

大陸網路近日瘋傳一段影片，影片中是一群穿著連身黃裙的女孩們跳著熱舞，乍看之下，以為是商業活動招徠人群的活動。但影片中舞者身後斗大的「清華大學」牌子，吸引眾人目光，並引發諸多議論，也使得這則影片上了熱搜。「負評如潮」之下，有人出來打圓場說，「在忠字舞重回校園的時候（指前陣子大陸小學生跳忠字舞），清華的熱舞就珍惜著看看吧。」

上海巡禮／生活成本最高 魔都上海不只居不易

中國大陸號稱實行社會主義制度，但今天大陸在很多方面卻表現得比台灣更資本主義。目前正在上海舉辦的一場印象派畫展，就很能體現...

滬旅遊度假區 5年遊客逾8千萬

上海國際旅遊度假區26日發布的數據顯示，開放5年來，累計接待遊客超過8300萬人次，共實現旅遊收入超400億元（人民幣，...

新胃鏡「磁控膠囊胃鏡系統」 無痛、無創、無麻醉

大陸自主研發的「磁控膠囊胃鏡系統」亮相第四屆數字中國建設成果展覽會（福州）。這款由安翰科技研發的胃鏡系統能對人無痛、無創...

瞄準五一 珠江日遊增6航線

「百里珠江．水上畫廊—珠江日遊蓮花山之旅」26日上午在廣州市珠江天字碼頭正式啟航。在五一黃金周來臨之際，廣州啟動了珠江日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。