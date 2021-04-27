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考察廣西產業 習：希望民企放心大膽發展

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸國家主席習近平26日下午在廣西考察調研。央視新聞
大陸國家主席習近平26日下午在廣西考察調研。央視新聞

大陸國家主席習近平26日下午在廣西考察調研，來到柳州螺螄粉生產集聚區。習近平指出，小米粉大產業，做到這麼大很不容易。「我們鼓勵民營企業發展，黨和國家在民營企業遇到困難的時候給予支持、遇到困惑的時候給予指導，就是希望民營企業放心大膽發展。」

同一天，習近平也到廣西柳工集團有限公司，了解企業生產經營和研發攻關等情況。習近平指出，高質量發展是十四五時期大陸經濟發展的必由之路，裝備製造業高質量發展更是重中之重。

他強調，高質量發展，創新很重要，只有創新才能自強、才能爭先，在自主創新的道路上要堅定不移、再接再厲、更上層樓。

據央視報導，這並非習近平首次關注廣西製造。2010年、2017年，習先後兩次到廣西的同一家企業——廣西南南鋁加工有限公司調研。和柳工集團誕生於同一年的南南鋁，是一家以鋁材產業為主的製造企業。

第一次到南南鋁，習近平看到的還只是建材類傳統產品，第二次則出現了高鐵、新能源汽車、航空航天類的新產品、高端產品，他形容這家企業是「鳥槍換炮」。

2017年考察南南鋁時，習近平說，一個國家一定要有正確的戰略選擇，中國大陸是個大國，必須發展實體經濟，不斷推進工業現代化、提高製造業水平，不能脫實向虛。

近年來，習多次強調，要把實體經濟特別是製造業做實做優做強。去年9月，他在裝備製造領域龍頭企業——湖南山河智能考察時，闡明了他重視製造業的原因：「在當今世界不穩定性不確定性明顯增多的情況下，我們要構建新發展格局，建設製造業強國，關鍵核心技術必須牢牢掌握在我們自己手中，製造業也一定要抓在我們自己手裡。」他強調，製造業是國家經濟命脈所繫。

習近平 實體經濟 考察

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