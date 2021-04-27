「六個更」 陸將啟動消費促進月

大陸全國消費促進月即將啟動！如今疫情防控向好、消費持續回升，為進一步釋放消費潛力，大陸商務部會同有關部門和地方，將於5月1日至31日集中組織開展大陸全國消費促進月系列活動。

新華社報導，商務部消費促進司司長朱小良說，今年的活動體現「六個更」—更突出服務新發展格局，更突出以節慶興商聚市，更突出跨部門跨行業跨領域融合，更突出新技術新業態新模式應用，更突出活動促銷的惠民實惠，更突出規範化便利化消費導向。

惠民方面，鼓勵各地方、部門、行業為活動定制實折實扣的優惠措施，多地落實專項資金，發放消費券，給予汽車以舊換新和節能家電消費補貼，各大電商平台和流通企業積極採取直降、打折、滿減、立減等多重讓利促銷。

「雙品網購節」今年已是第三屆，商務部電子商務司司長騫芳莉說，今年優選260多家電商企業，數量遠高於往屆，包括綜合類、垂直類、服務類電商。除服飾、食品、消費電子等傳統品牌，還有汽車、家居家裝等大宗消費品，以及出行旅遊、生活維修服務等服務品牌參與。

值得一提的是，今年的國別爆款更多。騫芳莉說，商務部將邀請約20個「絲路電商」夥伴國參與，共同打造國別爆款。夥伴國駐華大使將親自錄製視頻，宣介本國特色產品和旅遊資源。

「中華美食薈」活動主題為「品鑒中華美食，樂享美好生活」，活動從4月開始，持續到年底。商務部服貿司司長陳春江說，活動期間將重點推出「沙縣小吃」華夏行、廣州國際美食節、成都美食旅遊節等31項地方特色活動。

另，商務部流通發展司司長劉德成說，「老字號嘉年華」系列活動，圍繞「國潮國貨、品質生活」主題，聚焦傳統節日、重點活動、重要展會三大節點，線上線下同步開展25場大陸全國性重點活動和百餘場地方特色活動。商務部將結合端午、中秋等傳統節日和中國品牌日、非遺日等主題日，消博會、服貿會、進博會等重要展會組織開展。並在步行街、購物中心、商超開設老字號專櫃，在電商平台設立老字號專區等。

大陸全國「老字號嘉年華」啟動儀式將於5月12日晚在廣州北京路步行街舉辦。

首屆中國國際消費品博覽會將於5月7日至10日在海南海口舉辦。據介紹，國際展區參展企業達648家，參展品牌1319個。國內展區參展企業超800家。

據最新統計，來自瑞士、法國、日本、美國和英國等國家的眾多國際品牌將舉辦70多場活動，發布上百款新品，涵蓋服飾箱包、美妝用品、食品飲料、珠寶鑽石等幾十個品類。

上海、福建、廣東、西藏等10個地區將舉辦地方精品發布活動。