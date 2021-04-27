火鍋第一股 股價腰斬

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

有連鎖火鍋第一股稱號、在香港上市的台商呷哺呷哺日前盤中跌幅一度逾20%，昨天收盤港幣12.42元上漲1.9%，但相較今年2月的高點港幣27元，短短兩個月股價已經腰斬。值得注意的是，呷哺呷哺的淨利從2018年以來，已連續三年下滑。

過去一年，突發疫情讓實體經濟重創，火鍋作為線下為主的行業，無論是行業龍頭海底撈，還是呷哺呷哺，業績都較2019年巨幅下滑。

根據呷哺呷哺公告顯示，集團2020年營收年降9.5%，利潤總額僅人民幣1,148.5萬元，較2019年的人民幣2.9億元降幅高達96%。這是自2019年首次出現淨利負增長後，交出一份更差的成績單，營收、淨利雙雙下跌。

呷哺呷哺于1998年創立於北京，2014年在香港上市，特點是以吧台式就餐形式和傳統火鍋的結合，目前主要有呷哺呷哺火鍋、湊湊以及調味品三大業務。速食+火鍋的平價路線，瞬間走紅餐飲圈。

華夏時報引述食品產業分析師朱丹蓬表示，呷哺呷哺定位不清晰，沒有差異化和核心競爭力，同時也沒有自己的鐵粉，即便出現湊湊這樣的高端品牌之後，業績也沒有改善，未來呷哺呷哺的前景並不明朗。

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