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代工廠…小米手環最大功臣

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

小米手環熱賣的最大功臣是代工小米手環的華米科技創辦人黃汪，他是不怕失敗的連續創業者，打造出智慧穿戴出貨量全球第一的產品。今年是華米科技成立的第八年，也是小米手環誕生的第七年。

新安晚報報導，黃汪從中國科大畢業，1997年進入華為工作，年薪人民幣10萬元，在當時年薪算非常高，不過在華為服務僅一年後，就回合肥市創業。1998年，在科大東區租房草創公司，經常跑去科大的微電子實驗室借網路、電腦、設備，有技術上的難題也向科大校友尋求幫助。

依靠母校的支持，黃汪的第一家公司漸漸有起色。三、四年後，合肥高新區管委會一名副主任找到黃汪，邀請他們將公司搬到高新區的軟件園。

華米科技是黃汪創辦的第四家公司，他自稱是不折不扣的連續創業者。

「但如果沒有團隊在創立華米之前三次創業失敗經驗的積累，就沒有現在的華米。」黃汪說，過去的失敗為在華米創業過程中面臨關鍵決策的時候，提供了非常多的反面教材。

回顧自己的創業過往，黃汪覺得人才團隊的積累和合肥高新區的幫助對華米的成功具有十分重要的影響。

創業 人民幣

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