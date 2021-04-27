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小米手環畢業款 全球熱銷

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
小米手環6（上圖），推出不到一個月，全球銷量突破100萬個。（網路照片）
小米手環6（上圖），推出不到一個月，全球銷量突破100萬個。（網路照片）

小米集團董事長雷軍昨（26）日宣布，小米手環6開賣不到一個月，全球出貨量已經突破100萬個。第一代小米手環於2014年問世，七年來共賣出超過1.2億個不同版本的手環，是全球最熱賣的可穿戴式行動裝置。

小米手環6於3月29日發布，標準版人民幣229元（約新台幣985元）、NFC版279元（約新台幣1,200元），4月2日上全通路首賣。

小米董事長雷軍表示，小米手環6（上圖），推出不到一個月，全球銷量突破100萬個。（網路照片）
小米董事長雷軍表示，小米手環6（上圖），推出不到一個月，全球銷量突破100萬個。（網路照片）
快科技報導，小米手環6是首款全螢幕的小米手環，小米集團副總裁、手機部總裁曾學忠稱其是智慧手環裡的「畢業款」。沿用歷代小米設計，此次工藝升級，首次在手環上採用異形切割技術，配備一塊1.56英吋AMOLED跑道全面螢幕，顯示面積增加50%。

之所以被稱為畢業款，業界人士分析，小米手環6已經做到了極致，將能夠塞進去的功能和硬體都裝了進去，不出意外的話，下一代的小米手環7的外觀將會發生巨大變化，螢幕尺寸也有進一步增大，甚至大到跟智慧手表差不多。

小米手環6新增血氧飽和度監測功能，可以幫助登山、長跑愛好者多角度的了解自身情況。新增異常心率提醒，通過手環24小時測量心率評估心臟狀況，提示心臟異常。

回顧小米手環變化史，第一代僅需行業價格的十分之一，首次讓智慧手環迅速普及；小米手環2添加OLED螢幕，提供一種新的交互方式；小米手環3新增多功能NFC；小米4配備小愛，將手環納入AloT（人工智慧物聯網）戰略的一部分；小米手環5螢幕更大，健康運動更加完善。

不過，科技同行的智慧手表也來勢洶洶，其中華為和OPPO已經對小米有一定影響。小米手環6和小米的其他產品相同，外觀設計差強人意。雖然手環主要朝大眾消費群體，但華為和OPPO已經在嘗試高端市場。

如華為手環6標準版售價人民幣269元，NFC版人民幣349元，運動手環B6價格更高達人民幣999元，而且銷量優於預期。

OPPO推出的手環產品比較少，目前僅兩款，一款是售價人民幣199元的標準版和一款售價249元的NFC版，各項功能都不輸於小米手環6，價格更加便宜。

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