大陸鋼鐵期貨再度走高，其中螺紋鋼（鋼筋）昨（26）日收盤來到每噸人民幣5,371元（約新台幣2.3萬元），續創歷史新高，上漲2.34%；熱卷主力走勢強勁，收盤人民幣5,737元，上漲3.15%。

另外，鐵礦石主力大漲4.33%，焦炭主力漲2.94%，焦煤主力漲2.29%。

騰訊網報導，從日K線圖觀察，目前鋼筋主力合約已連續五個交易日收紅K棒，整體上仍顯強勢。

值得注意的是，對目前下游企業反映的鋼價大漲導致成本高漲問題，在日前由中鋼協組織召開的板材市場座談會上，鋼企代表普遍表示，近期鋼材價格上漲主要受下游需求拉動、原料成本支撐、減產政策預期、全球量化寬鬆等因素綜合造成的，目前中國大陸鋼材價格在全球範圍內仍屬於偏低水平。

中鋼協近日報告稱，由於鋼價前期漲幅較大、漲速較快，向下游行業傳導困難加大，後期鋼價難以持續大幅上漲，應以小幅波動為主。

該報告認為，由於3月以來鋼材價格上漲速度較快、幅度較大，造船、家電等下游用鋼行業難以承受鋼價持續高位，後期鋼價難以持續大幅上漲。

蘭格鋼鐵研究中心王靜表示，後期鋼材消費釋放超預期的概率較小，下游生產經營壓力普遍加重，對高價位原料存有抵觸情緒，進而影響需求的充分釋放，對鋼材消費拉動轉弱。

另外，近期大陸國家統計局、國家發改委、工信部等部委均提到大宗商品漲價問題，表明監管層對鋼價上漲的密切關注。例如，國家統計局回應說，國內上游產品價格不具長期上漲的基礎。