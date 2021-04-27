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不正當競爭…司法加強審理

經濟日報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國最高人民法院日前發布的一份報告顯示，對十四五時期智財權司法保護的重點中，要加強審理反壟斷和反不正當競爭案件。

據統計，2020年全大陸法院共新收一審、二審、申請再審等各類智財權案件52萬5,618件，審結52萬4,387件，比2019年分別上升9.1%和10.2%。

中國最高人民法院民事審判第三庭副庭長林廣海稱，最高法院已推出涉及商業秘密、專利授權確權、網絡智財權等方面的司法解釋和規範性文件，解決法律適用疑難問題。

談及最高法院發布的2020年度智財權保護相關案例，林廣海說，通過加大專利、集成電路布圖設計、計算機軟件、植物新品種等領域智財權保護力度，推動解決卡脖子問題；通過妥善審理人工智能、大數據、體育賽事和網絡遊戲直播等新類型案件，促進新興業態規範發展。

最高法院發布的《人民法院智財權司法保護規劃（2021—2025年）》則標出十四五時期新重點。例如，將加強反壟斷和反不正當競爭案件審理工作，適時制定有關司法解釋，明確規制各類壟斷和不正當競爭行為，消除市場封鎖。

這份文件指出，要妥善處理互聯網領域壟斷糾紛，完善平台經濟反壟斷裁判規則，防止資本無序擴張，推動平台經濟規範健康持續發展；加強反不正當競爭法對商業標識的司法保護，解決不同標識之間的權利衝突；強化商業秘密司法保護，依法合理確定當事人舉證責任，有效遏制侵害商業秘密行為。

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