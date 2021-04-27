天府新區 拋數字經濟橄欖枝

四川天府新區25日亮相正在福建省福州市舉行的第四屆數字中國建設峰會，向全球數字經濟企業伸出橄欖枝，集中簽約總投資177億元（人民幣，下同）。

中新社報導，天府新區位於四川省成都市，2014年10月獲國務院晉升國家級新區，如今是一帶一路建設和長江經濟帶發展的重要節點。

天府新區黨工委書記劉任遠說，如今天府新區匯聚數字經濟企業3600餘家，設有總規模100億元的數字經濟產業投資基金，正積極搶抓成渝地區雙城經濟圈建設戰略機遇，打造引領中西部的數字經濟新高地。

推介會上，天府新區發布70條數字經濟機會清單和10條數字經濟政策，以開放便利的發展商機和政策保障招攬全球數字經濟企業前來投資興業。

此次推介會吸引百餘家企業的代表參會。見山科技、廈門道沃、北京測試狗、上海數巧科技等十家數字經濟企業，分別與天府新區、成都超算中心簽訂合作協議，總投資達177億元。

其中，成都超算中心與廈門道沃、上海數巧科技等五家數字經濟企業簽署合作協議，將在算力服務、技術支持、課題申報、聯合開發等方面進行深入合作探索；見山科技作為一家以計算機圖形學為核心的高新技術企業，未來將搶抓天府新區新型基礎設施建設機遇期，為天府新區打造大陸領先的數字孿生城市系統。

此外，四川天府新區數字經濟聯盟也在當天成立。該聯盟本著為企業搭建溝通橋梁、完善產業生態圈的原則，廣泛吸引優質企業加入，截至目前已吸納成都超算中心、成都海康威視、四川雲從科技、成都商湯科技等47家優質成員單位。